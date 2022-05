Le Grand Prix de Monaco fait le bonheur des hôteliers du pourtour de la Principauté

Du côté des restaurateurs: Pas exceptionnel, mais positif"

Le Grand Prix de Monaco, facteur d’affluence chez les restaurateurs mentonnais? Forcément un peu, sans que ce soit exceptionnel, par rapport à d’autres périodes: "Oui pour nous restaurateurs, le Grand Prix c’est du ‘‘plus’’ en chiffre d’affaires, c’est positif, c’est une bonne période. Mais il ne faut pas s’attendre non plus à des miracles, nuance Franck Devergranne, responsable de la branche restauration du Syndicat des hôteliers de Menton et de la Riviera française. Ce n’est pas à la hauteur d’un 15 août ou de la saison d’été qui bat son plein entre le 10 juillet et le 25 août. Ni à la hauteur de ce qu’on fait pendant la Fête du citron. Mais on s’attend quand même à un bon week-end du fait que nous allons profiter d’une excellente combinaison si le temps est au rendez-vous: un week-end de quatre jours de Grand prix et un dimanche de Fête des mères!"

Effet "Fête des mères" aussi

Car le Grand Prix et son horaire font que le dimanche n’est pas forcément une bonne journée pour les restaurateurs mentonnais. Et c’est un autre événement qui devrait sauver la mise: "Si le Grand Prix nous fait travailler avec un excellent retour, notamment le dimanche soir, il n’y a personne le midi puisque tout le monde est à Monaco. C’est la Fête des mères qui devrait largement compenser le temps du déjeuner avec une clientèle locale qui, en général, sort et est très présente pour l’occasion."

Pour les autres jours et le dimanche soir en revanche, l’affluence est en général au rendez-vous. "Globalement on voit rappliquer beaucoup de férus d’automobile, pas mal d’Allemands, notamment des gens qui ont plutôt un fort pouvoir d’achat et qui vont boire 3 - 4 bières avant de commencer à manger! Je me souviens qu’en 2019, on avait des étrangers qui arrivaient à 18h30 sur nos terrasses et après avoir bu plusieurs bières, à 19h45, ils commençaient le repas…"

Des craintes et un espoir

Un regret et des craintes, cependant pour Franck Devergranne: "La clientèle de luxe revient en force, mais reste à Monaco. On a du mal à la capter ici à Menton. Ce qu’on craint pour la suite de la saison pour le type de clientèle qui vient chez nous, c’est les conséquences de la hausse des prix, notamment du carburant. Par exemple, on connaît des gens qui viennent du nord chaque année pour le Grand Prix. Pour la première fois, venir en voiture leur a coûté plus de 400 euros. Alors on se dit que si ça continue, ceux qui viendront, et qui auront eu plus de frais que d’habitude pour voyager, auront forcément un pouvoir d’achat amputé et consommeront moins sur place…"

Avec tout de même un gros espoir: "D’un autre côté, on sort d’une période difficile, il n’y a plus de jauge pour les événements, plus de contrainte, peut-être que les gens auront envie de se lâcher un peu plus… On devrait avoir une belle fin de semaine", positive Franck Devergranne.

Si le soleil, qui n’a cessé de briller ces derniers mois, est bien au rendez-vous.