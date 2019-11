Le grand astronome Georges Courtès sera inhumé à Monaco

Cette sommité en astronomie spatiale vivait à Marseille depuis 1949, et avait notamment contribué à créer le Laboratoire d’astronomie spatiale (LAS), en 1964-1965, qu’il avait dirigé jusqu’en 1984.

Comme le rappellent nos confrères de La Provence, ce laboratoire a ensuite fusionné avec l’Observatoire de Marseille, donnant "naissance à l’actuel Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM), aujourd’hui impliqué dans les plus grands programmes scientifiques internationaux, notamment la recherche d’exoplanètes, et parmi elles, d’éventuelles sœurs jumelles de la Terre".

Le quotidien marseillais poursuit: "Membre de l’Académie des Sciences, ancien président du Comité national français d’astronomie et de la Commission des instruments de l’ESO, mais également membre associé des programmes américains Skylab (Apollo) et Spacelab, et russe Galactika, il avait notamment consacré ses travaux à l’imagerie et la spectrographie en astrophysique, au sol comme dans l’espace."

Inhumé à Monaco

Georges Courtès sera inhumé ce jeudi 7 novembre à Monaco, dans le caveau familial. Car le célèbre astronome avait de profondes attaches avec la Principauté. En effet, il avait épousé Marie-Louis Guierre, 96 ans, avec qui il coulait des jours paisibles dans une maison de retraite d’Aups.

La famille Guierre est bien connue en Principauté. "Tous les Guierre sont allés au lycée Albert-Ier", se plaît à souligner Jacqueline Guierre, la belle-sœur de l’astronome.

Marie-Louise est ainsi la fille de l’amiral Gabriel Guierre, installé à Monaco en 1942, et la petite-fille d’Arthur Lemoël, ancien colonel des Carabiniers du Prince au tout début du XXe siècle.

Après une cérémonie à Aups, Georges Courtès sera donc inhumé au cimetière de Monaco, ce jeudi 7 novembre, dans la plus stricte intimité familiale.