Le gouvernement dévoile son plan national pour la gestion des seniors dépendants à Monaco

Une fois l’épisode du maintien à domicile révolu, la logique veut que la personne dépendante "bascule" en institution. "L’âge moyen de cet accueil se fait à 87 ans", note Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé.

À l’heure actuelle, entre l’A Qietüdine, le Cap Fleuri et le centre Rainier-III, la Principauté a une capacité d’accueil de 368 places. Or, les projections chiffrées laissent entendre que, comme pour le maintien à domicile, leur nombre ainsi que le degré de dépendance tendent à augmenter.

En 2030, c’est 611 pensionnaires, puis 852 en 2040 qu’il faudra accueillir. "Il faut reconnaître qu’on est dans une situation difficile.Nous sommes au creux de notre capacité d’accueil", reconnaît Didier Gamerdinger. Qu’a donc prévu le gouvernement pour pallier cette carence?

150 places de plus à l’horizon 2025

Avec la démolition reconstruction des résidences du Cap Fleuri, 1 et 2, et la réorganisation interne de la FondationHector-Otto – laquelle a réorienté sa mission sociale vers les personnes âgées plus dépendantes – ce devrait être 150 places supplémentaires gagnées à l’horizon 2025. "Si on croise les chiffres par rapport à nos besoins, on aura la capacité d’y répondre", affirme le conseiller de gouvernement.Quid de la suite ?

Une nouvelle implantation d’Ehpad

"Il nous faudra un bâtiment supplémentaire de 120 places à l’horizon 2025-2026, puis, plus tard, deux autres bâtiments avec la même capacité", annonce Didier Gamerdinger. Problème, et ce n’est un secret pour personne, le foncier s’avère rarissime en Principauté. Toutefois, un terrain – dont 90% de l’assiette foncière appartient à l’État – a été ciblé par le gouvernement pour le premier Ehpad à construire.Dans le quartier de Monte-Carlo, à proximité du boulevard du Larvotto. On n’en saura guère plus sur l’emplacement exact, le gouvernement ne souhaitant pas faire capoter les négociations autour des 10% restants à acquérir.

Pour les deux autres, "il y a plusieurs pistes : d’abord, continuer à chercher en ville car c’est intéressant que les structures d’accueil se situent dans les quartiers.Sinon, il y a une possibilité, quand le nouvel hôpital sera livré, d’utiliser la réserve foncière de l’actuel."

L’antériorité de résidence revue à la hausse

Avant, pour être admis en structure d’hébergement collectif à Monaco, il fallait avoir au moins cinq ans de résidence en Principauté.

"La question qu’on s’est posée, et elle peut faire débat, c’est: devons-nous avoir le même devoir de solidarité pour les personnes qui arrivent plus tard à Monaco et qui ont passé la majeure partie, voire l’exclusivité, de leur existence ailleurs ?", questionne Didier Gamerdinger, faisant allusion aux retraités venus chercher la tranquillité à Monaco et les résidents étrangers de 30 ou 40 ans qui font venir leurs ascendants.

Eh bien, la réponse du gouvernement, soutenue par le Conseil national, est "non". Le curseur a été considérablement augmenté : la règle désormais applicable sera de 30 ans.

"Toutefois, nous ne sommes pas des sans-cœur.Pour ces personnes âgées ayant résidé moins de 30 ans à Monaco, on ne les laissera pas sans solutions.Nous avons et allons développer des conventions avec des structures françaises, proches de Monaco", explique-t-il.

Ces personnes-là, en s’établissant hors des frontières de la Principauté, perdront, de fait, la résidence monégasque.