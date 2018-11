Le Forum retraite débute ce lundi

Toutes les informations nécessaires et une aide précieuse et personnalisée pour bien préparer votre temps de retraite. La ville de Beausoleil, via son CCAS et en partenariat avec la Carsat Sud Est, propose la 9e édition de son Forum Retraite.

Du lundi 5 au jeudi 8 novembre, à la salle José-Rizal du bâtiment « Le Centre », le Forum retraite de Beausoleil propose à ses visiteurs de rencontrer les différents organismes de...