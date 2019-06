Le Festival de télévision de Monte-Carlo démarre ce soir

Faites chauffer les nœuds pap’et les escarpins : c’est ce soir qu’aura lieu la cérémonie d’ouverture de la cinquante-neuvième édition du Festival de télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. Déjà presque 60 ans que la Principauté a flairé le filon que représentait la petite lucarne.

Un appareil alors nouveau, qui a depuis trouvé sa place dans tous les foyers et qui a su bien évoluer. Preuve en est, Ricky Whittle, le président du jury fiction de cette année, joue dans la série American Gods, produite et diffusée par la plateforme Amazon Prime. La télévision donne dans le digital, ou est-ce le contraire ? Peu importe, puisque le public y trouve son plaisir. Un plaisir qui peut porter aux nues les stars de la télé. C’est ainsi qu’un jeune comédien, révélé dans une série policière américaine en 1972, deviendra un grand acteur et producteur de cinéma, certes un peu aidé par son patronyme. C’est en effet dans Les rues de San Francisco, avec tweed, cols pelle à tarte et pattes d’eph, que Michael Douglas a démarré sa carrière, pour l’ensemble de laquelle il sera récompensé cette année.

Parfois, le festival a eu du flair ! Comme lorsqu’étaient invités, en 2011, plusieurs acteurs d’une série qui s’appelait encore Le Trône de Fer (Game of Thrones), et qui vient d’achever huit saisons d’un succès jamais vu.

La fiction… et l’actualité

Peut-être la série LA’s Finest, avec Jessica Alba, qui sera diffusée en avant-première mondiale ce soir, connaîtra-t-elle le même succès ?

Il n’y a pas qu’à l’aune d’audiences pantagruéliques que l’on mesure la réussite d’une série. Prenons par exemple la production française Plus belle la vie. Cette année, ils fêteront leurs quinze ans. Et c’est pendant le festival, qui les accueille depuis leurs débuts, que la fête aura lieu. Comme c’est au public qu’ils le doivent, une séance spéciale de selfies permettra aux fans de s’immortaliser avec les vedettes de leur feuilleton préféré.

Même programme pour Demain nous appartient, série française également, qui n’en est qu’à sa deuxième saison, mais qui espère bien séduire tout autant le public.

La télévision, c’est aussi l’actualité. Une sélection de documentaires, de reportages et de directs seront récompensés sur des thèmes aussi variés que la pollution par les plastiques, les manifestations de « gilets jaunes », la chute du pont de Gênes ou la production de pétrole en Amérique du Sud.

À Monte-Carlo, ce sont toutes les couleurs de la télé qui sont représentées pendant ces cinq jours.