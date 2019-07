Le Faucheur Racing Team remporte les 24 h du Mans !

Il en a rêvé... et son rêve s’est réalisé ! Le Beausoleillois Tristan Derrien Le Faucheur et son écurie « Le Faucheur Racing Team » a remporté dernièrement les 24 h du Mans Open Kart. Team Manager de sa propre écurie, le natif de Beausoleil vit en ce moment une excellente période. Sur le prestigieux Circuit du Mans où s’est tenue la célèbre course des « 24h » qui a vu Toyota triompher, c’est dans un tout autre registre que le circuit du Mans accueille diverses courses tout au long de l’année. L’écurie de Tristan Derrien Le Faucheur évolue donc en SWS, le championnat de karting « 4 temps ».

Dans le monde entier, de nombreuses écuries participent à des courses sur le circuit de leur choix avec un objectif : la finale en Espagne.

Un team qui grandit vite

En une année d’existence, l’écurie de Tristan Derrien Le Faucheur c’est : 50 courses d’endurance SWS, dont 4 victoires, 2 pole positions et 16 podiums. « Au début nous étions en fond de grille, c’était frustrant » commente Tristan. « Mais avec le temps et l’expérience nous nous sommes améliorés et aujourd’hui le travail porte ses fruits ». L’écurie de la Côte d’Azur se diversifie et s’est lancée dans d’autres catégories telles que la Coupe de France des Rallyes, avec une belle victoire au Rallye du Pays de Grasse en Avril dernier, mais aussi dans l’E-Sport.

En effet, Le Faucheur Racing Team est présent dans le Championnat de France de Clio Cup FFSCA, ainsi que le Championnat d’Endurance FFSCA.

Lors de la qualification, l’équipe a obtenu le troisième meilleur temps. « Le règlement n’autorisant que 7 min de roulage par pilote, nous avons décidé de faire rouler seulement deux pilotes. A seulement + 0.112 de Lecluse Automobile Racing et de SRP Compétition, je savais que la bataille allait être rude et intense » explique Tristan. Une fois la course lancée, plusieurs faits de courses ont favorisé l’écurie azuréenne, à savoir une pénalité de plusieurs tours pour Lecluse et SRP Compétition dégringolait au classement. Après 1267 tours et 4 tours d’avance sur Dynamik’art second au classement, Le Faucheur Racing Team remporte donc cette grande course dans ce championnat, pour le bonheur de son propriétaire, et inscrit son nom au mythe des 24h du Mans !