Le Faucheur Racing Team, de la passion et de l'ambition

Depuis son plus jeune âge, Tristan Derrien Le Faucheur, a toujours été passionné par les voitures et par le monde de l'automobile en général. Il y a neuf mois, il a créé sa propre écurie automobile, Le Faucheur Racing Team. « L'association compte une cinquantaine de membres. Il y a des étudiants et des jeunes actifs. Nous faisons à la fois du karting et du rallye. De plus, nous avons pas mal de projets en cours », explique Tristan Derrien Le Faucheur.

Les 24 h du Mans en ligne de mire

Pour l'heure, son écurie tourne à plein régime et enchaîne les résultats. Surtout en karting comme le souligne l'intéressé, « en seulement neuf...