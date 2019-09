Le dossier dure depuis plus de 20 ans... Grande avancée pour la bretelle de Beausoleil sur l'A8

Dans ce dossier qualifié d'Arlésienne, il s'agit de requalifier pour plus de 6 millions d'euros la sortie de l'A8 dite de Beausoleil, située entre La Turbie et Menton, pour offrir aux automobilistes se rendant à Monaco et à l'Est du Département une alternative efficace à l'A500.

Cette portion autoroutière est, en effet, très souvent saturée aux heures de pointe le matin, tout comme son tunnel. Lequel ferme provisoirement pour des raisons de sécurité, dès lors que cent mètres de bouchons se forment à l'intérieur de l'ouvrage. Régulièrement, donc.

Une fermeture éphémère qui a des conséquences. Bon nombre d'usagers de la route se rabattent ainsi sur la sortie de la Turbie, un village qui ne possède pas les infrastructures routières pour supporter un tel trafic.

un an de travaux

Selon Blaise Rapior, directeur général du réseau Escota, les travaux devraient commencer "normalement en 2021". "Il reste des procédures administratives à conduire puis le marché de travaux à passer", explique-t-il.

La mise en service n'a pas été précisé mais les travaux devraient durer un an.

Difficile, dans ce dossier qui dure depuis plus de deux décennies, d'annoncer une date précise tant les lenteurs administratives ont été des freins au projet. "J'aurais préféré, je l'avoue, vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration des travaux", a d'ailleurs taquiné Jean-Jacques Raffaele.

Le maire de la Turbie a toujours prêché pour la réouverture de la bretelle de Beausoleil, jadis construite pour pallier un éventuel retard de la mise en service de la partie de l'autoroute entre la Turbie et Roquebrune-Cap-Martin en 1979.

Il a d'ailleurs été le fer de lance de la contestation quand en 2015, à son initiative, les élus locaux et parlementaires sont descendus dans la rue avec la population pour demander la remise en service immédiate de la bretelle.