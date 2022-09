Le dispositif sera expérimenté dans quelques jours... Tout ce qu'il faut savoir sur la gratuité des bus à Monaco

Pourquoi la gratuité ne sera pas pérenne?

"L’objectif n’est pas à terme d’instaurer la gratuité de façon permanente mais c’est d’encourager les gens à prendre le bus". Si elle n’exclut pas de prolonger les deux mois de gratuité pour continuer l’expérimentation si cela s’avère nécessaire, la conseillère du gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est claire sur ce point: les bus ne deviendront pas gratuits à Monaco.

"Oui des communes ont fait le choix de cette gratuité des bus, reprend Céline Caron-Dagioni. Et oui nous connaissons ces retours d’expérience. Cela a d’ailleurs fait l’objet de nombreux débats. Mais je doute que ces communes aient la spécificité qui est la nôtre ici à Monaco: une ville-état qui doit donc fonctionner comme un État et pas simplement comme une ville, une densité de constructions immobilières qui sont de plus en plus complexes, près de 50.000 salariés qui viennent chaque matin et une multitude d’événements. Nous ne sommes donc pas dans les mêmes problématiques que les communes qui ont fait le choix de la gratuité. Je le répète la gratuité consiste juste à se donner les moyens de l’expérimentation."

Et de poursuivre son raisonnement: "Ce qui contraint le bus, ce n’est pas son prix. C’est la façon dont il fonctionne: c’est trop long, il est bloqué dans les bouchons... Or pour pouvoir travailler sur cette fréquence commerciale il faut délester le trafic des voitures. C’est le but de l’expérimentation que nous allons mener."

En clair, il s’agit en effet de créer un cercle vertueux: permettre à plus d’usagers de se reporter vers un mode de déplacement collectif, qui réduira la fréquence et la densité de la mobilité interurbaine.

Et la conseillère-ministre de faire appel à la fibre écologique: "Avoir un comportement responsable pour la planète ne doit pas être lié au fait de payer ou pas. Et si on parle d’économie, je ne suis pas convaincue que rouler en voiture soit plus économique que de prendre un bus. Donc on voit bien que le facteur argent n’est pas un obstacle. Nous verrons si deux mois suffisent pour convaincre les gens."