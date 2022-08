Le dessinateur Sempé avait ses habitudes dans le Var, il y aurait aussi passé ses dernières heures

Comme tant d’autres personnalités tombées sous le charme du Var, il lui importait d’en profiter tranquillement et discrètement.

Le grand dessinateur Jean-Jacques Sempé, père avec René Goscinny du Petit Nicolas, et chroniqueur humoristique de génie dans de nombreux titres (Paris-Match, le New-Yorker, etc.), disparu en ce mois d’août à 89 ans, possédait en effet, avec son épouse, la galeriste Martine Gossieaux, une résidence de vacances à Ampus.

Une information confirmée par le maire du village, Hugues Martin. "En effet, il était un fidèle d’Ampus, depuis bien longtemps. On ne le voyait que très peu, il était très discret. Au village, on connaît davantage son épouse… Mais c’est une fierté pour le village de l’avoir compté parmi ses habitants réguliers".

S’il était discret, Sempé a tout de même pris part à un événement public remarqué en 2017 à Draguignan, lorsqu’il a exposé ses sérigraphies aux murs du château Saint-Esprit. "Cette fabuleuse exposition a été possible grâce à de belles rencontres humaines, la première ayant eu lieu entre notre famille et son épouse, qui tient une magnifique galerie à Paris… Au fil du temps, des liens d’amitié se sont noués, et c’est elle qui nous a proposé d’exposer des œuvres de Sempé au domaine. Que voulez-vous répondre à cela, c’est un tel bonheur, ça ne se refuse pas!" relate Hélène Crocé-Spinelli, maîtresse des lieux avec son époux Richard et ses enfants, Mathilde et Florent.

Toute la famille est tombée sous le charme, de l’œuvre, bien sûr, mais aussi de l’homme. "Nous avons eu la chance de le rencontrer une première fois à Paris, alors que sortait son ouvrage « Sempé à New-York", puis lors du vernissage au domaine. C’était un homme délicieux, d’une finesse et d’une délicatesse rares. Malgré son grand âge, il faisait preuve d’une générosité, d’une modestie et d’une gentillesse incroyables, il avait une attention pour tout le monde… Alors que nous étions impressionnés, il était à l’aise et on sentait qu’il prenait véritablement plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger…"

C’est donc naturellement que la famille Crocé-Spinelli se joint à l’hommage unanime reçu par le dessinateur après sa disparition.

A en croire son biographe, Marc Lecarpentier, c’est d’ailleurs dans le Var que se serait éteint Jean-Jacques Sempé, "paisiblement, entouré de sa femme et de ses amis proches".

"Nous venions d’arriver à Ampus, dans sa maison de vacances près de Draguignan: avec Martine Gossieaux, sa femme et éditrice, on avait prévu de faire un petit dîner pour fêter son anniversaire. Jean-Jacques aurait eu 90 ans [le 17 août]. Il était certes très fatigué, mais il avait encore de jolis réflexes, notamment son formidable humour, alors on avait évidemment l’espoir que les choses continuent un peu et puis jeudi soir, il est décédé", témoignait son biographe et ami dans les colonnes du Journal du Dimanche au lendemain de son décès.