Le cygne au cinéma pour un tribute à Grace Kelly Un nouvel hommage organisé le 12 novembre au CREM

Dans les divers événements qui jalonnent l’année 2019 pour saluer les 90 ans de la naissance de la princesse Grace, en voilà un qui met en avant (enfin) sa filmographie. Le Tribute to Princess Grace prévu dimanche proposera aux cinéphiles la diffusion du long-métrage Le cygne, l’avant-dernier que Grace Kelly a tourné dans sa carrière.

« C’est le prince qui a choisi ce film », souligne Dani Carew, chef d’orchestre de cet événement. La séance est programmée dimanche à 18 heures au cinéma des Beaux-Arts. Dans la foulée, un dîner de gala sera organisé au Fairmont, dont les fonds iront soutenir les actions de la Fondation Princess Grace USA.

Un portrait aux enchères

Depuis 37 ans, cette entité, créée juste après la disparition de la princesse, œuvre pour soutenir les artistes émergents en Amérique du Nord dans le domaine de la danse, du théâtre et du cinéma. Une aide qui se traduit par la distribution chaque année des bourses d’études - équivalent à un million de dollars - a une vingtaine d’artistes en devenir.

Les participants à la soirée de gala, dimanche soir, pourront ainsi soutenir l’action de la fondation au cours d’une vente aux enchères dont le lot sera un portrait singulier de la princesse Grace. La toile est signée Toby Wright.

En s’inspirant d’une photographie de la fin des années 50, le peintre a tracé un portrait de la princesse Grace au fusain, sur lequel il s’est attelé pendant deux semaines.

« Le plus compliqué a été de trouver une photographie qui colle à la fois à la princesse et à la star d’Hollywood », souligne l’artiste, qui réalisait pour la première fois un portrait de la princesse. Et le résultat est plutôt réussi !

Après la soirée « Princess Grace forever » organisée mardi soir par l’association Brasil Monaco Project et le tribute de dimanche, un nouvel hommage sera rendu à la princesse Grace le 12 novembre, jour de sa naissance en 1929.

Cette fois, c’est l’association Monaco USA qui organise une rencontre au CREM pour se souvenir de la princesse Grace, de son parcours, de sa vie et de ses actions.

À cette occasion, le public pourra également (re)découvrir quelques toiles présentées en avril lors d’un premier hommage à Grace Kelly, orchestré par Stéphane Bolongaro.

Les œuvres seront accrochées dans les salons du club. Elles rejoindront une toile représentant la princesse, réalisée par l’artiste Stefanie Van Zyl.

Une tombola sera organisée au cours de la soirée.