Le couple princier honoré à Peille

Avec leur propriété familiale au Rocagel, les Grimaldi sont par nature des citoyens (certes ponctuels) de Peille. Hier, le prince Albert II et la princesse Charlène ont reçu une distinction à la hauteur de leur statut : la citoyenneté… d’honneur ! Pour décerner ce titre honorifique aux époux princiers, il fallait le feu vert du conseil municipal. Ce fut chose faite, le 20 mars dernier. A l’unanimité. Sans encombres. Le contraire aurait été étonnant tant l’influence princière est reconnue et saluée de tous les habitants, nombreux hier à immortaliser ce moment.

« C’était une manière de saluer et de remercier vos actions respectives, souligne le maire, Cyril Piazza. Monseigneur, depuis 1982, date à laquelle vous avez succédé à la princesse Grace pour présider la Croix-Rouge monégasque, vous avez continué son œuvre et n’avez jamais oublié le Comité communal d’action sociale de Peille auquel vous attribuez chaque année une centaine de colis à l’occasion de la Fête nationale monégasque. Votre Altesse, depuis l’année scolaire 2014-2015, avec la Fondation Princesse Charlène, vous avez permis à tous les enfants des écoles primaires de la commune d’apprendre à nager dans le cadre du programme Learn to swim. »

Échange de cadeaux

Une distinction suivie d’un échange de cadeaux. Un tableau, deux médailles, un coffret de produits cosmétiques locaux et un fût de bière brassée à Peille pour le prince Albert, un fin connaisseur. Une statuette de Malizia et un souvenir photographique d’une visite princière datant de 1961 (lire page suivante) pour la commune de Peille. Des clichés en noir et blanc tout droit sortis des archives du Palais. « Cette distinction nous va justement au cœur. Nous vous en remercions chaleureusement car elle est gage d’une fidélité réciproque renouvelée, d’une chaîne du temps prolongée dans l’amitié, comme l’est la relation avec tous les anciens territoires historiquement liés à ma famille », a remercié le prince Albert II devant un parterre de personnalités et élus français, monégasques et italiens.

Une plaque signalétique

Car oui, les liens entre Peille et Monaco ne datent pas d’hier. Mais de 1177 (lire page suivante), avant même l’arrivée des Grimaldi sur le Rocher le 8 janvier 1297. Un caractère historique qu’ont matérialisé les deux parties en dévoilant une plaque signalétique d’appartenance au réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco, à l’entrée du village. Comme ce fut le cas, récemment, à Menton, Roquebrune-Cap-Martin et La Turbie, d’anciennes possessions des Grimaldi.

Le souverain en a profité pour annoncer qu’il multiplierait les déplacements dans les territoires ayant un passé commun avec ses ancêtres. A San Demetrio, en Calabre. A Romans-sur-Isère et en Haute-Normandie, après la rencontre des Sites historiques Grimaldi, deuxième du nom, les 22 et 23 juin sur la place du Palais. « Après le succès de la première édition, cette deuxième année sera marquée par une extension de la superficie du village. Le savoir-faire et la gastronomie des régions seront davantage mis à l’honneur, a annoncé le prince Albert II. Et le spectacle son et lumière de la soirée sera entièrement revu pour mettre à l’honneur la place des quatre invités de l’année. »