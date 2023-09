Le couple princier découvre l’Espace Lamartine, nouveau lieu d'activités intergénérationnel de Monaco

Mille mètres carrés qui forment un nouveau lieu de vie pour la communauté monégasque à Monte-Carlo! Le couple princier a découvert l’Espace Lamartine récemment mis en service par les équipes de la mairie.

Un lieu d’activités et de loisirs ouvert aux Monégasques, résidents et scolaires de la Principauté à partir de 16 ans, où chaque niveau correspond à un pôle particulier: restauration/bar, activités physiques/festivités et culture. En complément, il propose des salles à la location afin d’y organiser des événements privés.

La visite princière a été l’occasion pour l’archevêque Dominique-Marie David de bénir le bâtiment qui selon le maire, Georges Marsan, aura la capacité "de rassembler les générations".