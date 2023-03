Le couple princier a inauguré la crèche du Testimonio à Monaco

Une crèche administrée par les équipes communales dédiées à la Petite enfance et aux familles, conçue de manière optimale pour allier espace, confort et technologie. Le lieu, en fonctionnement depuis le 3 janvier, bénéficie d’une terrasse, de plusieurs cours, d’espaces lumineux et fonctionnels ainsi que d’un mobilier qualitatif adapté aux différents âges des enfants.

Grande nouveauté, un "jardin des senteurs" a été mis en place afin de favoriser l’éveil des tout-petits. La restauration de la structure est entièrement assurée par du personnel municipal et, comme toutes les structures d’accueil, l’éco-responsabilité est de mise avec l’utilisation de surchaussures lavables et de couches en fibre de bambou en partie recyclables.

Le couple princier a visité les lieux qui peuvent accueillir jusqu’à cinquante enfants. Photo Eric Mathon/Palais princier.

Autour du couple princier, étaient présents notamment le maire, Georges Marsan, entouré de ses adjoints dont Chloé Boscagli-Leclercq, déléguée à la petite enfance et aux familles; Patrice Cellario, conseiller du gouvernement-ministre de l’Intérieur; Brigitte Boccone-Pagès, présidente du Conseil national.

Le vicaire général de Monaco, Guillaume Paris, a béni les lieux avant une visite guidée menée par la directrice de la structure, Karine Le Roch, et le chef du service Petite enfance et Familles, Jean-Luc Magnani.