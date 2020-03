Le coronavirus va-t-il contaminer le scrutin des élections municipales?

Les élections municipales les 15 et 22 mars se tiendront bien à la date prévue et ce malgré l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement a écarté l’idée d’un report du scrutin. Pour cela, une loi aurait dû être promulguée. C’est trop tard, selon les constitutionnalistes. Reste la possibilité d’un report ciblé. Ce serait alors au ministère de la Santé de prendre la décision par arrêté. Charge ensuite au préfet d’organiser les élections à une date ultérieure là où elles auraient été repoussées. Là encore, rien ne laisse penser aujourd’hui que ce cas de figure se présentera dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var.

Face à l’inquiétude que génère le Covid-19, les municipalités ont pris des dispositions pour sécuriser sanitairement les lieux de vote. Nice, Cannes, ont ouvert la voie en annonçant, très tôt, les mesures qui seront appliquées dans tous les bureaux.

"Nous sommes prêts"

De littoral aux montagnes, « on va injecter du bon sens en prenant nos responsabilités », affirme Jean-Paul David, président de l’association des maires ruraux des Alpes-Maritimes. « La question du coronavirus est posée bien sûr, mais l’inquiétude n’est pas obsessionnelle dans les communes rurales où l’élection municipale est par nature plus mobilisante que dans les grandes villes. Pour autant nous sommes conscients des réalités et nous sommes prêts », dit encore celui qui est candidat à sa succession à Guillaumes.

Pour les deux tours de scrutin, du gel hydroalcoolique sera en libre-service dans tous les lieux de vote, les sanitaires seront accessibles aux assesseurs et aux électeurs et ils seront fournis en savon. Le nombre de stylos d’émargement sera adapté. Et des affiches pédagogiques rappelant les bonnes pratiques d’hygiène seront placardées… « Nous ferons aussi en sorte de fluidifier les files d’attente », annonce encore Jean-Paul David.

Des files d’attente pour aller voter ? Ces mesures seront-elles suffisantes pour apaiser les craintes des électeurs ?

Et si le coronavirus devenait un activateur de l’abstentionnisme ?

En 2014, sans épidémie, les Français avaient boudé massivement le scrutin avec un taux d’abstention pour le second tour de 37,87 %, un record sous la Ve République. Pire dans les Alpes-Maritimes, où 41,54 % des électeurs avaient choisi de ne pas aller voter. Des électeurs plus assidus dans le Var, avec un taux d’abstention de 32,4 %. « Il faut rester prudent sur les analyses car c’est une situation inédite », avance Bernard Sananès, le président de l’institut d’études Elabe. Mais, il est clair, dit-il, que le virus aura un impact sur le scrutin. « Déjà sur le plan médiatique, il a masqué la campagne. La couverture des municipales est, de fait, passée au second plan. Et lorsque le débat n’est pas présent cela ne concourt pas à la mobilisation. Et ça, c’est presque l’effet le plus important », poursuit le politologue. « Pour beaucoup, la préoccupation est ailleurs, donc ils sont passés à côté de cette élection ».

"25 % des Français ont des craintes"

Selon un sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV, dévoilé mercredi dernier, “se rendre au bureau de vote” est une crainte pour 25 % des Français, loin derrière “prendre les transports” : 53 %. « Un quart ce n’est pas rien, même si cela ne veut pas dire que tous n’iront pas voter », analyse Bernard Sananès. Mais il y en aura : « Le lieu exposé, confiné, va forcément faire reculer des électeurs. Notamment des personnes âgées qui, traditionnellement, sont les plus mobilisées sur le scrutin municipal ». Abstentionnisme, mais aussi problème pour trouver des assesseurs, ou des bénévoles tenir les bureaux ? « On a tout le monde qu’il nous faut en zone urbaine », assure Jean-Paul David, le président des maires ruraux azuréens.

Idem, dans les grandes villes, comme à Nice : « A ce jour, tous les bureaux de vote de la ville sont au complet, grâce à la mobilisation et à l’engagement des électrices et électeurs volontaires et des personnels municipaux. »