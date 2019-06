Le conservatoire municipal de Menton ouvre ses portes toute la semaine

Plus de 600 élèves sont inscrits au conservatoire municipal de Menton, cette année. Danse, musique, théâtre, jazz... Pendant une semaine, l’établissement culturel laisse grandes ouvertes ses portes, afin que familles et curieux puissent découvrir toutes les disciplines artistiques proposées. C’est un événement qui existe depuis une dizaine d’années.

La particularité ?

L’école continue ses leçons pendant que les visiteurs entrent et parlent avec les professeurs. L’occasion aussi pour les parents d’assister aux cours de leurs enfants et de se rendre compte de leurs progrès.

"C’est comme si la façade devenait transparente, on peut voir tout ce qu’il se passe à l’intérieur", annonce Paul-Emmanuel Thomas, le directeur du conservatoire. Et d’ajouter : "Nous sommes un des seuls conservatoires à proposer les trois grands domaines : musique, danse et théâtre". Les intéressés peuvent trouver en effet des cours de jazz, d’orchestre, de danse classique et contemporaine.

Il y a aussi un large choix d’instruments comme le violon, la guitare, le piano, le hautbois, la batterie, les cuivres...

"C’est un choix très libre, soit les personnes veulent essayer un instrument sur la base d’une volonté, parce qu’ils en ont déjà fait ou qu’ils aiment le son qui est produit, soit c’est simplement pour découvrir un instrument qui les attire", précise Paul-Emmanuel Thomas.

À la recherche du "coup de foudre"

Pour le chef d’établissement, l’interaction entre les personnes intéressées et les professeurs est importante.

La situation idéale serait "de trouver le coup de foudre, la personne qui sait déjà précisément ce qu’elle veut faire".

Marc Zorgniotti, professeur d’orchestre, affirme que la plupart des visiteurs sont en réalité des parents avec de jeunes enfants.

"On espère qu’ils adhèrent tout de suite, qu’ils se disent : je veux faire ça et pas autre chose. C’est vraiment le profil qu’on recherche".

Mais il insiste sur le fait qu’il faut prendre son temps pour ne pas être déçu par la suite.

Stéphanie Perrone, professeure de violon, a, elle, trouvé son coup de cœur.

"Avant-hier, un petit garçon est venu me voir. Je lui ai demandé pourquoi il était là et il m’a répondu : je ne veux faire que du violon, je ne veux écouter que du violon. C’est ça qui est le plus intéressant quand on commence. Si on est passionné, on apprend plus vite et mieux".

Les enseignants accompagnent volontiers les plus curieux pour trouver leur voie toute la semaine.

Aujourd’hui, le conservatoire est ouvert toute la journée pour que chacun puisse prendre le temps de découvrir ce qu’il lui plaît.