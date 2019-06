Pour célébrer le jour le plus long de l’année, les Parents d’élèves et les amis du Conservatoire de Menton (APEACM) avaient vu les choses en grand. Près de trois cents apprentis musiciens se sont réunis hier après-midi, sur la place de la Mairie, pour entonner en chœur une chorale polyphonique suivie d’un concert philharmonique. Dans un esprit convivial et très festif, les parents d’élèves ont pu assister à l’événement assis sous des ombrelles installées pour l’occasion. « La musique est forcément placée sous le signe du partage et de l’émotion. C’était important pour nos jeunes, de se produire en public. Ils ont pu montrer, en plein air, ce que nous pratiquons à l’année. Parce que chez nous la musique, c’est tous les jours ! » a déclaré Paul-Emmanuel Thomas, directeur du Conservatoire.