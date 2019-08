À l’occasion de la récente visite de Fight Aids Monaco au Conseil national, le président Stéphane Valeri, la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès et Béatrice Fresko-Rolfo, conseiller national, ont félicité l’engagement sans faille de toutes les personnes impliquées dans l’association Fight Aids Monaco pour leur travail d’accompagnement et de prévention aussi bien à Monaco, qu’en France ou encore dans certains pays en voie de développement.

Le président Valeri a rendu hommage aux bénévoles, aux affiliés et à toute l’équipe permanente qui ont su relayer, sur le terrain et depuis plus de quinze ans, la dynamique impulsée par la princesse Stéphanie. Il n’a pas manqué de réaffirmer, au nom de l’Assemblée, tout son soutien pour faire avancer ce combat : « L’objectif est clair, et il est atteignable : en finir avec l’épidémie d’ici 2030. Il est atteignable si tout le monde, à commencer par nous, les responsables politiques, scientifiques, associatifs, partout sur la planète, ne se contentent pas de paroles mais œuvrent concrètement. Il est atteignable si nous apprenons à mieux soutenir les scientifiques, la communauté médicale et, avant tout, les acteurs de terrain au contact de l’ensemble de la population. Il est donc atteignable grâce à vous et toute la communauté d’hommes et de femmes qui s’engagent, partout sur la planète, sans compter. »