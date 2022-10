Le conseil municipal de cette commune du haut pays niçois se déchire sur l’avenir de sa station de ski nordique

Élus du conseil municipal qui en font sauter d'autres, la préfecture qui conteste, et au milieu un domaine skiable qui fait polémique… Contexte politique moyennement serein, à Beuil.

Quelques mois après leur victoire aux élections municipales de 2020, les élus du conseil municipal de ce village du Cians (500 habitants) avaient demandé la démission du maire, en vain. Et voilà qu'en janvier dernier, ils ont mis sur la touche le premier adjoint, Jean-Louis Cossa, avant de le remplacer par Nicolas Donadey.

Les putschistes assument avoir eu recours à un tour de passe-passe. La loi permet de rétrograder un adjoint après lui avoir retiré des délégations. Jean-Louis Cossa n'en avait pas, alors le conseil municipal est tout de suite passé à la deuxième étape. C'est ce procédé que la préfecture a décidé de contester en justice…

"Favoritisme" ou "mise à l’écart"?

Comment en est-on arrivé là? La goutte de trop est venue des commissions d'appel d'offres, dont faisait partie Jean-Louis Cossa. En jeu, les marchés qui concernent le projet d'extension du domaine skiable.

Nicolas Donadey accuse le premier adjoint déchu de "dysfonctionnements". Il parle de "fuite de documents sensibles", "favoritisme", "clientélisme"… "M. Cossa s’était mis dans une situation ambiguë, en promettant le marché à quelqu’un", argumente le nouveau premier adjoint.

Jean-Louis Cossa estime, lui, que ce groupe d'élu cherche à "se venger de certaines familles", dont il ferait partie, avec d’autres. "L’appel d’offres était écrit de manière à ce qu'une entreprise locale puisse être mise à l'écart."

Le ski, "un gouffre financier"

L'incident est venu achever des mois de conflits latents. Des clashs ont eu lieu sur plusieurs sujets. Et notamment le ski de fond, activité historique de ce village-station qui vit dans l’ombre de sa grande voisine Valberg. "M. Cossa avait un discours différent entre le conseil et le terrain, où il faisait un travail de sape continuel, contre les intérêts de la commune", avance Nicolas Donadey.

Jean-Louis Cossa, ancien garde du Mercantour à la retraite, dénonce la prise de pouvoir d'un petit groupe des Launes, le hameau où se trouvent les pistes de ski nordique, pour favoriser cette activité au détriment du reste et qui "veulent virer les gens qui ne leur conviennent pas". "Ils vivent tous ensemble autour des projets de ski de fond. Ils sont tous concernés par cette activité et défendent leurs intérêts personnels. J'ai pointé l'absence de retombées économiques. Je dis que ça n'a pas de sens et qu'il faudrait faire autre chose pour relancer l'économie du village qui se casse la gueule".

Selon lui, l’activité ski (en grande partie prise en charge par le syndicat mixte) coûte 40.000 euros de dépenses publiques, et n'aurait que 10.000 euros de retombées: "un gouffre financier".

"Un peu comme une base de voile"

Faut-il continuer ou non à développer le ski, alors que les scientifiques s'accordent à dire que les chutes de neige vont se raréfier? Le débat s'est invité dans cette petite station de basse altitude (1.400mètres), avec une pétition qui a récolté plus de 800 signatures et mobilisé des associations écologistes.

Mais Jean-Louis Cossa, naturaliste de formation, n'a pas découvert le projet en arrivant au pouvoir. L'équipe avait fait campagne sur le développement de cette activité. Nicolas Donadey ne manque pas de le souligner: "ça a toujours été dans les tuyaux, c'était dans notre campagne et M. Cossa a toujours voté pour. C'était avant que ça ne devienne politique." Volte-face pragmatique? L’ancien naturaliste assure avoir appris après coup qu'il y aurait de l'utilisation de la neige artificielle, alimentée par de l'eau potable.

"C’est une activité qui marchotte, reprend Nicolas Donadey. Mais elle est historique au village, c'est un peu comme une base de voile, on y voit les petits et les gens du coin. Il n'y a pas de fracture au village. Il y a deux personnes contre et la plupart s'en foutent. Et comment calcule-t-on la rentabilité économique d'une activité? Selon Nordic France (le gestionnaire des domaines nordiques), pour un euro dépensé, les retombées sont en moyenne à quinze euros."

La préfecture retoquée en justice

Le grand absent de cette histoire, c'est le maire. Roland Giraud n'a pas répondu à nos sollicitations. Faute d'avoir été éjecté, a-t-il laissé le champ libre? "Les adjoints gèrent la commune", tranche Jean-Louis Cossa. "On a trouvé un moyen de fonctionner", répond Nicolas Donadey.

Le premier adjoint déchu espère reprendre son poste pour "trouver des solutions pour le village" et "établir un climat plus serein". C’est en mauvaise voie: le 15 septembre, le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation de la préfecture. Reste à savoir si les services de l'État, qui n'ont pas répondu à nos questions, feront appel.