Le collège FANB vice-champion de France !

L’équipe d’escrime du collège François d’Assise - Nicolas Barré a signé un très beau parcours lors des championnats de France UNSS. Déjà à la pointe après avoir décroché sa qualification lors des championnats académiques, FANB s’est à nouveau distingué en Guadeloupe. Les élèves chers à Franck Fantino, adjoint au chef d’établissement, ont atteint en effet pour la toute première fois de leur histoire la finale d’une telle manifestation, qui réunissait la fine lame avec une centaine de tireurs venus de France, représentant 11 lycées et collèges de 5 académies.

Une aventure sportive et humaine

Tirant profit de la cohésion de leur équipe et de leur talent, les jeunes escrimeurs de FANB sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale en remportant sept de leurs huit matchs de poule. Sans complexe, ils continuaient sur leur très belle lancée, parvenant à se hisser en finale. Dans une ambiance électrique, au Palais des sports Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre, Lilian Vanis, Mathieu Dumortier, William Fransen et Carlotta Leorina, accompagnés de leur professeur Elisabeth Veuillez (professeur d’EPS) sont passés de peu à côté du titre suprême de champion de France. Tout s’est joué à une seule petite touche (12-13), leurs adversaires de Henin Beaumont l’emportant donc sur le fil. Rageant…

Au final, après cette courte déception, il y a aussi et surtout la fierté d’avoir remporté cette 2e place, avec de très beaux souvenirs engrangés tout au long de cette magnifique aventure sportive et humaine. Une joie partagée avec Anne Brottel, maître d’armes au club de l’Escrime et Pistolet de Monaco, qui a l’habitude d’entraîner ces jeunes pousses tout au long de l’année. Pour l’établissement François d’Assise - Nicolas Barré, ce titre de vice-champion de France UNSS restera dans les annales.