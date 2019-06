Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, le club Soroptimist de Menton organisera son tout premier Salon d’art au palais de l’Europe. « L’objectif est de réunir des artistes locaux et amateurs sur un week-end. C’est l’occasion pour eux de se rencontrer, d’exposer leurs œuvres et même de pouvoir les vendre », résume Nicole Lançon, présidente de l’association, dont le but est notamment la promotion de la condition des femmes. Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer les actions du club Soroptimist de Menton.

Peintures, photographies, céramiques, broderies, bijoux, sculptures... de nombreux artistes locaux ont déjà répondu présents pour ce nouveau rendez-vous de l’automne. Si jamais vous êtes intéressés, les inscriptions pour les artistes locaux sont toujours en cours.

Parallèlement au Salon d’art, une exposition de dessins d’enfants est prévue au palais de l’Europe. « Nous allons prendre contact avec les écoles. Nos petits artistes en herbe pourront être exposés et des animations seront proposées durant le salon », précise Adeline Canu, membre du club.

Pour le club service mentonnais, c’est une occasion en or de mettre en avant le savoir-faire, l’art, le partage, la rencontre et pourquoi pas la découverte de nouveaux talents.