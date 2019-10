Le Club Soroptimist international de Monaco a organisé dernièrement la passation de collier de présidente entre Françoise Ragazzoni et Karine Chatenet, à la Société nautique de Monaco.

Dans son discours, la présidente sortante a rappelé les actions menées par le club pendant son mandat, dont la principale célébration restera les 40 ans du Soroptimist Monaco au travers d’une soirée de gala en faveur du projet de recherche « Aladin » sur la génétique des cancers pédiatriques.

La nouvelle présidente, Karine Chatenet, a présenté son double cursus : traductrice, interprète et enseignante, ainsi que son parcours dans des entreprises privées en tant qu’ingénieur qualité et directrice des opérations. Son désir, durant les deux années à venir, sera de contribuer à l’éducation des femmes et de participer aux actions du gouvernement princier.

Tous les membres de Monaco, présidentes et vice-présidentes, gouverneures, post-gouverneures, présidentes des clubs voisins dont Nice, Menton, Vallauris, Grasse étaient réunis ainsi que de nombreux invités qui ont tenu à témoigner leur attachement au club monégasque et à souhaiter la bienvenue à la nouvelle présidente.