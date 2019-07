Le Club des Résidents étrangers de Monaco fête ses neuf ans avec le prince Albert II à Cap-d'Ail

Les soirs d’été sont à la fois élégants et chaleureux avec le Club des Résidents étrangers de Monaco.

Lundi, en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de Monaco, Louisette Azzoaglio Levy-Soussan a réuni quelque deux cents convives autour de la piscine de la Villa Key Largo au port de Cap-d’Ail. Un lieu idéalement choisi pour surprendre les convives mais aussi bénéficier de la légère brise du toit terrasse de la bâtisse, en front de mer, et ainsi fêter avec délicatesse l’anniversaire de l’association.

"À l’image de ce qu’est la Principauté"

"Je pense que l'on peut dire aujourd'hui que CREM est dans une modeste mesure, l'image de ce qu'est la Principauté sous la guidance de ses Princes, un exemple d'unité dans la diversité", a noté la présidente de l’association qui s’attache depuis neuf ans à donner aux nouveaux venus une expérience de vie à la fois exclusive, authentique, moderne, tout en restant dans la tradition et l’esprit de la Principauté.

Une subtile alchimie qui doit se conjuguer, de surcroît, avec toutes les cultures du monde. Il faut incontestablement le talent et l’expérience de Louisette Azzoaglio Levy-Soussan pour parvenir à réussir ce pari osé avec décontraction.

Le Club des Résidents Étrangers de Monaco est avant tout un lieu d’échange, d’accueil, de partage et de découverte.

Fondé en 2010, à l’initiative du Prince Albert II et de Louisette Azzoaglio Levy-Soussan, le Club compte aujourd’hui plus de 400 membres et près de 40 nationalités différentes.

Les résidents qui le souhaitent peuvent adhérer au club afin de bénéficier de nombreuses d’activités: cocktails, conférences, interviews, visites privilégiées, excursions, dégustation du terroir, billetterie exclusive, initiations, ateliers, concerts privés ou soirées de gala. Ils peuvent aussi recueillir des informations sur le "comment vivre" à Monaco.

Le programme de 2019 a déjà réservé de belles surprises aux membres avec, notamment, une exposition dans le cadre de la journée de la Femme, le 8 mars dernier, la visite de l’Hôtel de Paris rénové, une soirée en hélicoptère au festival de Cannes ou encore une sortie en mer à la rencontre des baleines.

Savoir +

CREM - 1, avenue Princesse-Grace.

Tél. : 97.98.01.77. Site : www.club-residents-etrangers-monaco.com