Le cimetière a presque été entièrement avalé par la tempête Alex, Saint-Dalmas a célébré la Toussaint sans ses morts

Saint-Dalmas-de-Tende affronte la Toussaint sans ses morts. Le cimetière a disparu, ou presque : la quasi-totalité des tombes a été avalée par la Bieugne, affluent de la Roya, la nuit de la tempête Alex. Seule une poignée est restée debout. 200 corps ont été emportés, seuls onze corps retrouvés ont été identifiés. Ce qui a été du même ordre, à Saint-Martin-Vésubie.

Ce n’est plus le carnage des premiers jours, où les tombes en ruine côtoyaient les restes humains. Il y a désormais un terrassement, sans stèle, ni cercueil, ni nom. Un « parking » anonyme comme le qualifient certains villageois. Mais voilà que depuis quelques jours, des bouquets, des bougies, des photos, ont été disposées ici et là. Les familles sont venues honorer les morts, en misant « à peu près » là où se trouvaient les tombes.

« Chaque caveau rappelait quelqu’un »

Augustine Scandola, 80 ans, y avait de nombreux membres de sa famille, dont son mari et ses parents. « La Toussaint approchait et je me disais que c’était terrible qu’on ne fasse rien. Finalement, j’ai décidé de fleurir, comme les autres années, raconte-t-elle. Ils ne sont plus là, mais on n’a que cet endroit pour se souvenir d’eux. Ça me fait du bien. C’est tellement triste ce qu’il nous arrive, qu’on ne peut pas, en plus, oublier nos morts définitivement. »

« Mes grands-parents et mes parents m’ont toujours appris à avoir du respect pour les défunts, poursuit la Tendasque. Je descendais au cimetière tous les dimanches. Ce n’est pas morbide, ni de la curiosité. Mais j’y avais plein de connaissances. Chaque caveau rappelait quelqu’un avec qui on partage des souvenirs. »

Un seul prêtre pour toute la vallée

Saint-Dalmas-de-Tende est l’une des communautés chrétiennes les plus actives de la vallée de la Roya. Traditionnellement, la Toussaint y est un grand moment de rassemblement. L’occasion pour les familles de se rassembler, pour les « expatriés » de revenir.

Les plus fidèles ont été déçus cette année. Ils s’attendaient à quelque chose de spécial, sans savoir quoi. Mais ils n’étaient qu’une vingtaine. La pluie, l’accès routier, ou le mauvais jour : à Saint-Dalmas, c’était samedi. Il n’y a qu’un prêtre qui officie dans la toute la Roya et plutôt que d’expédier les cérémonies comme il le faisait jusque-là, le père Paul-Marie Pham a étalé les onze messes sur quatre jours. Il a, au contraire, le sentiment d’avoir fait ce qu’il pouvait.

Des gens n’arrivent pas à entrer au cimetière

Pour l’homme d’Église arrivé il y a cinq ans en France, les choses sont bien plus à vif à Saint-Dalmas qu’ailleurs : « Les gens pleurent encore, quand ils arrivent et ne voient pas la tombe. Des personnes se sont arrêtées au bord du cimetière, en disant qu’elles ne pouvaient pas rentrer. »

C’était le cas de Marie-Grâce Frasca, pendant longtemps, alors qu’elle habite juste à côté du cimetière où elle avait huit membres de sa famille enterrés. Elle aussi, est allée déposer fleurs et bougies, « à peu près » où il fallait.

« On vit un deuxième deuil »

Elle est convaincue qu’une page se tourne. « Les gens ne sont pas montés au village, samedi, mais qu’est-ce que vous voulez qu’ils montent ? Il n’y a plus rien. On vit un deuxième deuil, ils sont partis deux fois. Notre cimetière, ce sera la rivière, ils sont tous là. On trouvera encore des ossements, à chaque fois qu’il y aura des travaux. »

« C’étaient les pionniers de Saint-Dalmas et ils ont tiré leur chapeau en nous disant “Débrouillez-vous maintenant, ça va être hard” », conclut-elle.

Quelle est la suite ? La municipalité a un nouveau projet de cimetière. Mais pour ne pas oublier leurs morts, l’idée d’une stèle avec les noms des défunts disparus séduit les habitants. « On aimerait avoir un lieu de recueillement, souligne Augustine Scandola. Je préfère ça plutôt que me dire qu’ils sont éparpillés partout ».