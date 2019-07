Le ciel de Monaco va briller de mille feux ce samedi soir

La saison des feux d’artifice est ouverte. Anciennement dénommé « Concours international de feux d’artifice pyromélodiques de Monaco », Monaco Art en Ciel reprend ses quartiers sur la grande digue du port de Monaco. Cette année, ce sont la Lituanie, l’Espagne, l’Angleterre et l’Ukraine qui s’affronteront, respectivement le 20 juillet à 22h, le 27 juillet à 22h, le 3 août à 21h30 et le 10 août à 21h30.

Quatre équipes en lice

Les artificiers lituaniens de la société Blikas marqueront l’ouverture de l’édition 2019, ce soir. Le spectacle fera notamment référence à l’histoire de la musique du début du Moyen-Âge à nos jours. Suivront les artificiers espagnols, Hermanos Caballer, le 27 juillet à 22h, avec un spectacle pyrotechnique aux sonorités des années soixante-dix à quatre-vingt. L’Angleterre prendra le relais le 3 août à 21h30 et sera représentée par la société Sirotechnics. Ce sont les artificiers ukrainiens, Dance of Fire, qui viendront clôturer cette édition le 10 août prochain.

Concernant les mesures de sécurité, deux zones sécurisées seront aménagées et accessibles dès 18 heures au public. La première au niveau du quai Albert-Ier et la seconde au niveau du Théâtre Princesse-Grace. À noter que la sonorisation sera uniquement installée dans la zone du quai Albert-Ier.

À l’issue du concours, un prix du jury ainsi qu’un prix du public seront remis aux élus.

Concert avant et après le feu d'artifice

Comme l’année dernière, des concerts auront lieu avant et après chaque tir. Ainsi, ce samedi soir, c’est un DJ qui assurera le show sur le port Hercule, près du Stade nautique Rainier-III. Le 27 juillet, c’est à un ciné-concert que les spectateurs auront droit, autour de "La folle histoire du cinéma". Ces animations auront donc lieu avant et après les tirs, c’est-à-dire à 20h30 et 22h30.

Pour les feux d’artifice du mois d’août, les animations commenceront plus tôt, vers 20h. Le 3 août, c’est Caligagan, un artiste aux sonorités pop rock, qui sera sur la scène du port Hercule. Pour le dernier soir du concours, Gedup viendra interpréter les plus grands tubes de la chanson française.

Les concerts reprendront une fois les tirs finis, vers 21 h 50.