Le chef étoilé monégasque Alain Ducasse ouvre un restaurant au château de Versailles

Le luxe est souvent défini comme une offre qui propose une "expérience". En s’associant, Stéphane Courbit, propriétaire du groupe hôtelier Airelles, et le Monégasque Alain Ducasse poussent cette notion à l’extrême au château de Versailles. Dès la porte d’entrée du Grand Contrôle franchie, c’est l’art de vivre des XVII et XVIIIes siècles qui se décline sans fausse note avec le meilleur - et surtout le plus discret - de la vie moderne. Dans cette aile du château, construite en 1681 par Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV, le temps semble avoir été recomposé pour évoquer avec un raffinement inouï l’époque des rois de France. Et ici, le client est plus que jamais le roi.

Le Grand Contrôle : pour vivre comme un roi et une reine. Photo Renée Kemps.

Aucun bruit de circulation automobile, aucun angle de vue qui rappelle le monde actuel, pas d’écran, pas de technologie visible. On franchit le seuil du Grand Contrôle comme un grand pas dans le temps. Les tenues du personnel, le mobilier, les tissus, les éléments de décoration et l’art de la table sont d’époque ou inspirés du style des rois de France. Une immersion qui nous fait aussitôt oublier télévision et téléphone portable : il y a tellement mieux à faire au Grand Contrôle. Alors, comme autrefois, on s’imagine appartenir à l’élite politique et culturelle européenne qui fréquentait le lieu, ambassadeur ou artiste, écrivain ou scientifique du siècle des Lumières. "À boire pour le roi!" Il faut dire que les choses ne sont pas faites à moitié pour faire roi le client. Tout juste attablé pour le "Festin royal des Cent Marches" concocté par Alain Ducasse, le maître d’hôtel lance: "À boire pour le roi!"

Photo Atelier Mai 98.

Sur la table, les verres, assiettes et couverts, dépareillés comme autant de pièces uniques, sont issus de la collection particulière du chef aux dix-neuf étoiles. Le service du festin est ponctué de saynètes. Un aboyeur frappe trois coups avec son brigadier pour présenter les plats. S’ensuivent la musique d’un menuet de Lully et l’apparition du personnel de salle dans une chorégraphie de ligne parfaitement réglée. Le service à la française est retrouvé dans une évocation volontairement historique. L’effet, inattendu et décalé, est une vraie réussite. Les assiettes sont riches et généreusement garnies. Des œufs au caviar, des poulardes, des turbots, des coings, des artichauts, des homards bleus tout droit venus de Bretagne, des desserts au miel de Trianon, des fruits et des légumes du Potager du Roi. Et un dîner qui s’achève par un "1724 au chocolat et croustillant de pralin".

Le menu est le même pour tous, ceci afin de permettre ce spectacle gastronomique sans fausse note.

Photo Atelier Mai 98.

Ici, on l’aura compris, il ne s’agit pas de manger un bon repas dans un grand hôtel ; mais bien de participer à une aventure qui se veut être un véritable voyage dans le temps. Tout ceci sans subterfuges technologiques, du moins en apparence, ni faux semblants. "Le client doit vivre une expérience qui, mise en musique par les équipes, sera transformée en un souvenir inoubliable", souligne Julien Révah, directeur général du Grand Contrôle. Mobilier et objets d’époque C’est pourquoi les quatorze chambres et suites sont elles aussi traitées avec un souci du détail exceptionnel. Le mobilier, les livres et les objets rassemblés sont d’époque. Les tentures murales, toutes différentes selon les chambres, présentent des motifs originaux recréés par la Maison Pierre Frey à partir des dessins provenant des archives du château.

Les salons en enfilade recréent l’atmosphère d’un appartement privé où l’art de vivre et le style français sont exaltés. Photo J.D..

Emmanuelle Vidal-Delagneau, membre de la Commission des Trésors Nationaux et ancien membre du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques, a entrepris de nombreuses recherches sur l’histoire et le mobilier du Grand Contrôle. C’est elle qui a coordonné le Comité scientifique et supervisé la constitution de la collection d’art et d’objets français des XVIIe et XVIIIe siècles qui orne désormais le bâtiment. Depuis les fenêtres des chambres, l’histoire se conjugue au présent: les ailes du château et les jardins de Le Nôtre s’étendant sur plus de 1.000 hectares sont le cadre majestueux de l’établissement qui exauce un impossible rêve: vivre à Versailles. Trente-quatre ans après Le Louis XV, établissement emblématique d’Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris du groupe Monte-Carlo SBM, ce sont les murs du roi de France qui sont l’écrin de sa cuisine depuis l’été dernier.