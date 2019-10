Le chef étoilé Marcel Ravin préside le Monaco Organic Food Festival en Inde

La Direction du tourisme et la Société des Bains de Mer, en association avec le restaurant Vetro de l’Hôtel Oberoi, ont organisé le « Monaco Organic Food Festival » présidé par le chef étoilé Marcel Ravin, du 26 au 29 septembre, à Mumbai. Cette vitrine de la gastronomie monégasque, avec son enseigne « De Monaco avec amour », a très vite conquis son public à Bombay, et ce, grâce au talent et à la personnalité du chef attitré du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Le « Monaco Organic Food Festival » a proposé pendant quatre jours des tables gastronomiques exclusives pour célébrités, personnalités de l’industrie et autres entreprises de premier plan, ainsi que des représentants des médias.

S’exprimant lors du déjeuner de presse organisé par le bureau de représentation de Monaco en Inde, Corinne Kiabski, en charge de la presse internationale au sein de la Direction de la Communication de la Principauté, s’est félicitée de cette initiative : « Le festival a été très productif pour Monaco, car nous avons rencontré des médias et des influenceurs très intéressants, partageant les mêmes valeurs en matière de développement durable. » Impressions renforcées par le chef Marcel Ravin : « J’attendais depuis si longtemps de venir en Inde, c’est un rêve qui est devenu réalité pour moi. C’était une telle expérience que d’avoir pu échanger nos connaissances avec des confrères indiens, prouvant que la cuisine est avant tout une question d’amour et de partage. À tel point que cette expérience m’a inspiré et, c’est promis, je vais intégrer des saveurs d’épices indiennes pour la création de nouveaux plats. »

Cette opération coïncidait avec une tournée commerciale de prospection menée conjointement par la DTC, la SBM et le Fairmont Hotel à New Delhi, Mumbai et Bengalore.