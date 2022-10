Le centre nautique de Menton se dote de deux voiliers adaptés aux personnes handicapées, l'occasion de participer au 7e Handi Voile du département

C’est en Australie qu’ils ont trouvé leur bonheur. C’est là-bas qu’a été conçu le Hansa 304, ce bateau adapté aux personnes en situation de handicap. Et c’est donc de là-bas que viennent les deux nouveaux engins du centre nautique de Menton. Un vert fluo, un orange survitaminé, pour étoffer une flotte déjà belle. Et rendre toujours plus accessible la discipline.

Un "cadeau" à 10.524 euros pièce du Rotary Club et de l’association Crèche et Orphelinat. Une acquisition qui pourrait aussi convaincre le Département de pousser jusqu’à la cité du citron lors de sa prochaine édition (17e) du Handi Voile 06. C’est aussi l’objectif.

Simple et logique

Parce que oui, les personnes en situation de handicap pouvaient aller sur l’eau... mais ce n’était pas pratique et, surtout, pas très sécurisant. Yannick Piveteau, agent technique, qui accompagne les amateurs - et notamment les enfants - sur le plan d’eau depuis des années, précise: "La position est maintenant plus logique, ils sont assis dans le sens du bateau. Puis, il y a une sorte de joystick pour manœuvrer simplement l’embarcation: la gauche est la gauche, la droite est la droite." Qui plus est, le Hansa 304 est garanti insubmersible.

"On peut prérégler les voiles pour ne leur laisser que le manche et puis leur permettre de gérer les voiles plus tard. Quand ils seront plus aguerris..." Le concepteur, passionné de voile et lui-même en situation de handicap, a tout anticipé.

Il y a quelques jours, de jeunes skippers ont inauguré les deux voiles au large des Sablettes. Le sourire jusqu’aux oreilles, ils ont pu naviguer en toute autonomie. Une petite révolution dans leurs vies de jeunes Méditerranéens.