Le centre de vaccination intercommunal de Menton sera opérationnel à partir de lundi

Dans un premier temps, celui-ci sera ouvert les lundi et jeudi après-midi (de 14 h à 18 h), et les mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h, dans les locaux de « Menton plus », 8 Promenade de la Mer aux Sablettes.

Les inscriptions ouvertes dès demain pour les 75 ans et plus

Les vaccinations se dérouleront selon le calendrier vaccinal officiel : la première vague sera réservée aux personnes âgées de 75 ans et plus, résidant dans l’une des communes de la Communauté de la Riviera française.

Les inscriptions sont ouvertes dès ce vendredi, sur la plateforme nationale sante.fr ou sur menton.fr/vaccins.

Afin d’éviter de saturer ces sites, il est demandé à chacun de respecter les conditions d’inscription et de ne pas multiplier les demandes sur plusieurs sites de vaccination.

Les inscriptions seront confirmées uniquement aux personnes éligibles, au fur et à mesure des livraisons de vaccins, puisqu’aucune dose ne sera stockée directement dans le centre de vaccination intercommunal de Menton. De même, aucune vaccination sans rendez-vous ne sera possible.

Enfin, une plateforme téléphonique nationale sera ouverte au 0800 009 110, et le CCAS de Menton mettra une navette à disposition des personnes ayant des difficultés à se déplacer.

www.riviera-francaise.fr et www.menton.fr