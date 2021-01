Le centre de vaccination de Monaco va déménager au Grimaldi Forum

C'est officiel. A partir du 25 janvier, le Grimaldi Forum accueillera le centre de vaccination de la Principauté de Monaco. L'espace Léo-Ferré sera, donc, entièrement dévolu au dépistage de la Covid-19 par prélèvement nasopharyngé (test PCR).

"Le centre déménage pour des questions opérationnelles, nous confie une source gouvernementale. Cela s'impose par le nombre important de personnes vaccinées"

A la date du 19 janvier, ils étaient quelque 2.700 de plus de 75 ans et quelques personnes âgées de 65 à 74 ans, ainsi que des adultes présentant plusieurs comorbidités et le personnel de santé des maisons de retraite, à avoir reçu une première injection.

Depuis aujourd'hui, le gouvernement princier a ouvert un service en ligne permettant de signaler son intention d'être vacciné contre la Covid-19.

L'objectif étant de faciliter la prise de rendez-vous en prenant contact avec le secrétariat du Centre national de vaccination via un formulaire électronique.

L'utilisateur sera ensuite contacté par téléphone pour convenir d'un rendez-vous. Le formulaire est accessible sur le site www.covid19.mc.