Le Centre culturel Prince Jacques inauguré

Il nous fallait offrir un toit à la hauteur de nos enjeux, du développement et de l'avenir de la ville, continuer de resserrer les liens, anticiper encore et toujours le terrain de la cohésion sociale. Nous avons donc fait le choix d'une ville à forte valeur éducative. Comme le sport, la culture éduque et réunit. Quoi d'autre pour intégrer, partager, assembler, éteindre la braise… »

Ce samedi, le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli, a invité le souverain Albert II à inaugurer officiellement le Centre culturel prince héréditaire Jacques de Monaco (lire page suivante).

Entre Monaco et Beausoleil, la relation s'écrit pour l'avenir autour de la culture. Dans ce nouveau bâtiment de près de 2 000 m2, tout le monde pourra pratiquer la musique, la danse,...