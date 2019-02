Le Centre culturel Prince Jacques à la pointe pour les vacances

Un spectacle jeune public étonnant et poétique avec La Balle rouge ; de la danse contemporaine avec la Compagnie Eugénie Andrin et son ballet « Issue » ; un atelier pour enfants de musique et marionnettes et un autre de danse ouvert aux élèves dès 14 ans.

Un spectacle jeune public étonnant et poétique avec La Balle rouge ; de la danse contemporaine avec la Compagnie Eugénie Andrin et son ballet « Issue » ; un atelier pour enfants de musique et marionnettes et un autre de danse ouvert aux élèves dès 14 ans. Des spectacles suivis de rencontres avec les artistes sont au programme du Centre culturel Prince Jacques en ce mois de février et de vacances scolaires. Une affiche riche et variée, pour...

