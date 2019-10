Le CCAS distingué au niveau national

Jeudi 8 novembre, l’an dernier, la Ville de Beausoleil lançait le dispositif « Voltaire », par le biais d’une convention de partenariat entre le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le centre de formation AG2V Management. Le mois précédent, le projet avait été présenté au conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui l’avait désigné comme projet innovant.

En compétition avec 22 projets

Ce programme, dont l’objectif est « l’accompagnement à l’autonomie et à l’insertion des primo-arrivants et des bénéficiaires du RSA », a cette année été sélectionné pour, et a finalement remporté, le Trophée des adhérents de l’Union nationale des CCAS (UNCCAS). Il était en compétition avec 22 autres projets.

L’élu aux affaires sociales Nicolas Spinelli, la directrice du CCAS Céline Tavares, et le responsable de la cellule innovation sociale au sein du centre, Alexandra Boidi, ont donc reçu à Amiens, à l’occasion du congrès annuel de l’UNCCAS, ledit trophée et un chèque de 5 000 euros, en présence de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos.

Par la suite, le maire a souhaité récemment fêter cette récompense en présence des différents acteurs, de la conseillère départementale Sabrina Ferrand, et des bénéficiaires de ce nouveau dispositif.