Le Casino s’exporte chez les aînés d’A Qietüdine

Au début, ils n’étaient pas très enthousiastes, apprend-on du personnel de l’ehpad A Qietüdine. Et puis finalement, ça se bousculait hier autour de l’authentique table de jeu disposée dans la salle à manger. Tant et si bien qu’il a fallu organiser des tours.

Car pour la première fois, hier, le Casino de Monte-Carlo a laissé sortir l’une de ses tables de jeu. Une prouesse logistique, d’après Boris Donskoff : « Vous n’imaginez pas à quel point c’est compliqué de sortir une table. Le cylindre est numéroté, elle va devoir être inspectée avant de revenir. » Avant de regagner la salle des joueurs privés. Car cette table, d’habitude, accueille les meilleurs joueurs du Casino, et ouvre avec pas moins de 10 millions d’euros en banque.

Dans le cadre de cette expérimentation, un million d’euros de jetons (non compensables, rassurez-vous), ont été mis à disposition des résidents, Monégasques pour la plupart, dont certains n’ont jamais approché une table de jeu.

D’autres, à l’inverse, s’ils ne jouaient pas, faisaient jouer les autres. Georges Revelly était croupier : « Ça fait 24 ans que je suis à la retraite. Et avoir les jetons en main, ça ne m’a rien fait. C’est comme si j’avais arrêté hier. Sauf qu’aujourd’hui je suis moins agile. »

Moins agile, mais il a gardé une bonne main. Hier, Georges a raflé 25 fois la mise.

Et on peut dire qu’il y avait de l’entrain. C’est là tout l’intérêt thérapeutique, d’après une soignante du centre Rainier-III : « Le but c’est de les faire se récréer. Qu’ils s’amusent. C’est l’un des besoins fondamentaux de l’être humain. En plus de cela, il y a une dimension de valorisation. Avec l’âge, les gens perdent souvent la confiance en eux. Le jeu leur permet de voir qu’ils ont encore des facultés. » Et puis, le jeu est dans presque toutes les familles d’ici. En touchant aux racines, cela valorise le patrimoine de Monaco.