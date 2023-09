Le Casino de Monte-Carlo a fait le plein de visiteurs cet été

Entre juin et fin août, 139.000 visiteurs ont franchi les portes du Casino de Monte-Carlo. "Les voyageurs attirés par l’histoire, l’architecture et la légende, s’y sont précipités plus encore que d’habitude", se félicite la Société des Bains de Mer dans un communiqué adressé ce mercredi à la presse.

Une fréquentation qui, au-delà du caractère mythique des lieux, s’explique par une politique d’ouverture au public en matinée, tout en faisant de l’atrium le lieu idéal pour prendre un cliché souvenir.

Ce, grâce à la mise en place d’objets propres à l’univers des casinos en grand format. "Avec les installations ludiques ou artistiques de l’atrium, le café Rotonde et la boutique, la beauté de ses salons de jeux, ses objets singuliers et l’ouverture plus large au public avec les visites matinales, la visite du Casino de Monte-Carlo est devenue incontournable."

Les visiteurs ont notamment pu profiter, fin juin lors de la F(ê)aites de la Danse pensée par le chorégraphe Jean-Christophe, d’une insolite soirée de démonstration de pole dance dans l’atrium (voir photo).