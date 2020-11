Le Carlton de Cannes ne rouvrira pas avant le printemps 2023

Fermé depuis fin septembre, car privé de toute clientèle en raison de la crise sanitaire, l’hôtel Intercontinental Carlton Cannes ne rouvrira pas avant le printemps 2023. Cette décision a été prise conjointement par le propriétaire Katata Hospitaly et l’exploitant Intercontinental.

Un mal pour un bien. Car la Old Lady va se consacrer à sa totale rénovation intérieure et à sa prestigieuse extension pour un montant de plus de 250 M€. Un choix stratégique.

"Au lieu de faire ces travaux en 33 mois en restant ouvert, on reste fermé, ce qui permet de mutualiser les tâches en 24 à 26 mois. La crise n’est pas terminée. D’après les analystes, 2021 n’est pas l’année de la reprise. Alors autant aller plus vite", explique Giuseppe Vincelli, directeur du Carlton.

Budget pharaonique inchangé

Si cette longue fermeture est un choc, c’est aussi une très bonne nouvelle à terme pour la destination Cannes et tout le territoire.

Car, alors que le secteur du BTP se prépare à affronter des difficultés d’ampleur en 2021, le budget pharaonique qatari, avec Constructa en maitre d’ouvrage assistant, n’a pas été revu à la baisse, comme on aurait pu le craindre.

Le projet très ambitieux ne change pas d’un iota. Un signal fort. Dans un peu plus de deux ans, le Carlton disposera d’un nouveau lustre pour demeurer le fleuron azuréen qu’il ambitionne de rester. Un embellissement attendu depuis plus de dix ans.

L’autre point très positif, c’est "le maintien des salariés et des salaires", annonce Giuseppe Vincelli.

Emplois maintenus

Un soulagement pour les quelque 270 salariés alors que le Radisson Blu licencie largement ou que le Majestic et le Gray d’Albion dénoncent leurs accords d’entreprise. "On est heureux. Les salariés auront la possibilité de travailler ailleurs, d’être formés...", indique Ange Romiti, secrétaire général CGT du syndicat HCR qui "reste vigilant et va demander un accord d’entreprise pour acter ces promesses de maintien de l’emploi".

L’emploi, une préoccupation au cœur de ce dossier puisqu’il est question de faire du chantier du Carlton, orchestré par Vinci, un chantier exemplaire, un lieu de pérennité de l’emploi, de formation qualifiante et d’insertion. Alors que les travaux d’extension qui avaient repris en mai sont toujours en cours, la rénovation intérieure devrait débuter au premier trimestre 2021. Patience donc avant de découvrir le nouveau Carlton!