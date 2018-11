Le capitaine de la Roca Team, Amara Sy, fait un tour du circuit de la No Finish Line avec les enfants malades

Elles s’appellent Hadi, 9 ans; Jeneba 6 ans et Vicka 3 ans. Elles viennent du Mali et du Burundi. Et séjournent à Monaco dans l’attente d’une opération à cœur ouvert dans quelques jours. Ce jeudi après-midi, les fillettes ont eu droit à un coach de choix pour faire un tour du circuit de la No Finish Line.

Bien que blessé au poignet, Amara Sy n’a pas manqué d’énergie pour porter tour à tour les trois enfants le long du parcours. Un engagement important pour le capitaine de la Roca Team, qui est cette année le parrain de la dix-neuvième édition de la No Finish Line.

"Faire un tour ou cinquante, tant qu’on participe c’est l’essentiel", a lancé le basketteur, accompagné ce jeudi par son coéquipier, Sergueï Gladyr.