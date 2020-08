Le café Sénéquier a repris du service ce mardi, après une fermeture de deux semaine liée au Covid

Les autres terrasses du port sont encore désertes. Mais en ce mardi matin, 8 h 30 pétantes, c’est déjà une autre histoire chez Sénéquier.

L’emblématique café tropézien a rouvert hier pour le plus grand plaisir des amateurs de mobilier rouge et de café à savourer en terrasse. Comme le constate l’employée derrière le comptoir: "quelle que soit l’heure, on a toujours la même affluence". Celle des grands rendez-vous, en l’occurrence…

"C’est une étape obligée quand on passe par Saint-Tropez, non?", glisse ainsi un couple de touristes allemands, pour se convaincre que c’est bien là, en face des yachts, qu’il fallait s’installer.

Thierry Bourdoncle ne cache pas son "soulagement de retrouver l’équipe et les clients", en ce grand jour de réouverture. "C’est sûr que c’est plus facile d’ouvrir que de fermer", sourit le propriétaire des lieux, qui ne regrette pas par ailleurs "d’avoir fermé au bon moment", afin d’être "plus serein aujourd’hui".

Ces quinze jours de repos forcé avaient en effet été "nécessaires" selon la direction de l’établissement, qui a préféré agir "par mesure de précaution" après la découverte de cas de Covid au sein du personnel.

Entre-temps, une demi-douzaine de tests se sont révélés positifs. Mais "aujourd’hui, rassure Thierry Bourdoncle, tout le personnel qui a repris est bien négatif et dispose de son certificat de reprise de travail", conformément aux exigences de l’Agence régionale de santé (ARS). La direction rappelle enfin qu’elle compte "tester le personnel très régulièrement et ce, dès la semaine prochaine".