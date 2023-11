Monaco : on vous emmène dans le prestigieux Café de Paris qui a fait le plein de clients ce mardi pour sa réouverture

L’affluence était elle aussi forte, en janvier 1868 à l’ouverture du Café Divan? Cent cinquante-cinq ans plus tard, une file d’attente s’est formée ce mardi midi devant le Café de Paris pour espérer obtenir une table à l’heure du déjeuner pour le premier service de réouverture de la brasserie mythique de la place du Casino. C’est souvent le cas quand un nouvel établissement ouvre à Monte-Carlo, tout le monde veut y venir.

Alors quand de surcroît il s’agit de la plus vieille adresse en Principauté où boire et manger, il fallait être patient avant de s’attabler ce mardi, aux tables du bar et du restaurant.

Le lustre monumental et le grand escalier ont été largement photographiés par les clients ce mardi 14 novembre pour cette première ouverture. Photo Jean-François Ottonello.

Décor flambant neuf… et crêpes Suzette toujours flambées

Les premiers clients ont pris le café ce mardi matin, dès huit heures sur la terrasse posée sur la place du Casino. Pour le service du déjeuner, le carnet de réservation affichait complet depuis plusieurs jours. Avec un mélange de fidèles, de curieux, et de clients des palaces alentour alertés par la nouveauté. "En dépit de détails à régler, tout se passe bien", sourit Eric Gorjux, qui dirige les lieux et qui n’a pas échappé à quelques petits bugs techniques de premier jour d’activité qui font le sel de ces expériences.

Dès 8h du matin, les clients ont afflué sur la terrasse posée sur la place du Casino. Photo Jean-François Ottonello.

Ce 6e lifting en un siècle et demi orchestré par les équipes de la Société des Bains de Mer pour son vaisseau amiral est si bien réussi qu’on dirait, en pénétrant dans les nouvelles salles, que les décors sont d’époque.

Pourtant, des moulures aux banquettes en cuir en passant par la moquette rouge du grand escalier, tout est neuf ! Même la vaisselle a été entièrement renouvelée et marquée du nouveau logo sur de la porcelaine venue d’Allemagne, de la verrerie d’Italie et des ménagères de la marque française Degrenne. Le tout en quantité industrielle: 6.200 assiettes, 44 palettes de verres, 17.400 couverts pour assurer un service non-stop du midi à deux heures du matin le week-end.

La nouvelle carte concoctée par le chef Victor Marion fait la part belle à la gastronomie de brasserie comme le pâté en croûte. Photo SBM.

Revue et corrigée par le chef Victor Marion, la carte fait la part belle à la gastronomie de brasserie: œufs mimosa, poireaux vinaigrette, pâté en croûte… Un souffle monégasque a été ajouté par les barbagiuans en amuse-bouche.

Et les gourmands pourront tester le come-back de la crêpe Suzette, directement flambée en salle comme depuis le XIXe siècle, où le chef Carpentier avait inventé la recette dans l’établissement pour la servir au prince de Galles de l’époque, le futur roi Edouard VII.

La crêpe Suzette, directement flambée en salle comme depuis le XIXe siècle a fait son retour. Photo Jean-François Ottonello et SBM.

500 couverts en pleine puissance

En pleine puissance, la brasserie comptera entre l’extérieur et l’intérieur 500 couverts.

Pour la mise en route, la voilure a été un peu réduite pour permettre à l’équipe de prendre ses marques et soigner la clientèle qui peut s’installer en terrasse, dans l’effervescente salle du rez-de-chaussée ou préférer l’ambiance plus feutrée du premier étage. Dans quelques jours, il sera possible aussi de manger directement au bar qui est le nouveau cœur de l’établissement.

Ambiance ce mardi, d’une première journée de service en salle et en terrasse. Photo Jean-François Ottonello.

Le premier service ce mardi, a permis de roder la salle, où deux pré-services avaient été organisés les jours précédents. Et comme souvent, la clientèle a donné la touche finale à l’atmosphère d’un lieu. Faisant vivre pour la première fois cette brasserie, repartie pour les 155 prochaines années? Sûrement…

Le premier service ce mardi, a permis de roder la salle, où deux pré-services avaient été organisés les jours précédents. Photo Jean-François Ottonello et SBM.

La mise en service du restaurant était le premier acte du nouveau Café de Paris. L’ouverture des boutiques suivra d’ici au printemps, avant le lancement d’Amazonico Monte-Carlo, sur le toit du bâtiment, en avril.