On a visité en avant-première le nouveau Café de Paris à Monaco (et c'est sublime)

C’est le plus vieil établissement de la Principauté, qui en 155 ans aura vu passer toutes les modes et toute l’histoire de Monte-Carlo. Du Café Divan initial ouvert en 1868 à la place des écuries, il ne reste pas grand-chose tant le bâtiment a été refait, agrandi, démoli et reconstruit au XXe siècle par la Société des Bains de Mer. Après dix-neuf mois nécessaires pour sa première métamorphose du XXIe siècle, le Café de Paris reprendra vie le 14 novembre prochain, en accueillant ses premiers clients.

À quelques jours de la reprise, la nouvelle brasserie est déjà une ruche où s’affairent tous les corps de métiers pour mettre les ultimes touches à la décoration, déballer vaisselles et verreries, préparer les fourneaux, répéter les services, briefer les équipes… Une émulation qui n’altère pas l’effet waouh au premier coup d’œil en pénétrant dans la brasserie mythique.

Plus rien - ou presque - n’est d’origine et le cabinet de design et d’architecture d’intérieur David Collins Studio a fait des merveilles pour insuffler une atmosphère Belle Époque, d’une brasserie parisienne dans tout ce qu’elle a de plus traditionnelle. Une ambiance qui fait presque penser à un décor de cinéma tant le pari est réussi.

Un lustre monumental fait le lien entre les deux niveaux

Banquettes en bois vernis recouvertes de cuir, marbres au sol, luminaires en laiton, photos d’époque en noir et blanc sur les murs, le style est là. Au cœur du restaurant, un monumental lustre composé d’une cinquantaine de globes éclairés comme une pièce montée fait le trait d’union entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

C’est la grande nouveauté du lieu qui se développe désormais sur deux niveaux. Face à la place du Casino, les tables en marbre et les chaises en rotin sont de retour à l’extérieur pour prendre un café ou siroter un verre au soleil.

La porte vitrée - à la poignée reprenant un C et un P enlacés - permet d’accéder au rez-de-chaussée où l’esprit bistrot domine. Les habitués reconnaîtront les vitraux historiques restaurés et parsemés dans un décor classique de brasserie où le comptoir en zinc du bar central appelle à la convivialité. Juste derrière, l’escalier majestueux mène à l’étage. Le parquet et l’ambiance feutrée permettent de déjeuner ou dîner plus tranquillement. La salle de restaurant ouvre enfin sur une terrasse, surplombant la place du Casino. Les déjeuners au soleil y seront possibles pratiquement toute l’année.

Une reconstruction complète

En 19 mois au lieu des 15 initialement prévus, les équipes de la Société des Bains de Mer ont réussi à métamorphoser ce Café de Paris, vaisseau amiral de la société. Le lifting planifié du bâtiment - pour un coût estimé en mai dernier autour de 55 millions d’euros - est en fait une reconstruction complète avec un bâti remodelé et surélevé sous la houlette de l’architecte monégasque Alexandre Giraldi et d’Alain-Charles Perrot, architecte en chef des Monuments historiques.

En cuisine aussi, le chef Victor Marion - transfuge de l’hôtel Hermitage - s’apprête à écrire une nouvelle page du restaurant. "Le Café de Paris, c’est une brasserie parisienne en terre méditerranéenne, glisse le chef, tout en assurant la continuité de cette grande histoire culinaire, nous allons travailler de près avec des producteurs locaux et introduire plus de saisonnalité, plus de mouvements sur la carte".

À ses côtés, pour la première fois, la brasserie comptera sur un sommelier, Noël Bajor, venu du Louis XV, avec une équipe de six professionnels du vin et une vingtaine de barmen pour faire vivre les comptoirs de l’établissement et accompagner la carte. Qui - que les puristes se rassurent - compte toujours au chapitre des desserts la traditionnelle crêpe Suzette, inventée au Café de Paris en 1896. Et toujours flambée, depuis plus d’un siècle, devant les clients!

