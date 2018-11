Le cabaret médical est un événement très spécial pendant lequel les médecins et les infirmières du Centre hospitalier Princesse Grace se transformeront en chanteurs et danseurs pour une soirée inoubliable sous la direction de musiciens, de chorégraphes et avec la participation de nombreux professionnels du spectacle.

