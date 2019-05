En une poignée d’années, Alejandro Agag est passé du statut d’illuminé à celui de visionnaire. En 2011, quand il imagine avec Jean Todt - le patron de la FIA (lire son interview en page 36) - un championnat de Formule E en gribouillant au coin d’une nappe, ils sont nombreux, les détracteurs, à rire au nez de l’homme d’affaires espagnol. Mais comme jadis en politique (1), il n’en démord pas et croit dur comme fer en cette idée pionnière. Conscient de l’immense potentiel. Certes, il y eut une amorce agitée, voire rock’n’roll. Résultat des courses, la saison actuelle, 5e du nom, est plus disputée que jamais. Les grands constructeurs se bousculent au portillon. D’anciens as de l’asphalte de la F1 se reconvertissent au volant d’une électrique. Alejandro Agag s’est confié à la veille de la joute urbaine à Monaco.