Le bord de mer piéton à Menton depuis février, pourquoi ça marche ?

Le bord de mer mentonnais est piéton sur un kilomètre presque tous les week-ends depuis le mois de février. Et ça marche. L’affluence est, jusqu’à présent, au rendez-vous, sans que les gens ne soient, non plus, les uns sur les autres. Une affluence qui, avec les fortes chaleurs, pourrait fondre à certaines heures. Mais qui en ce mois de juin, résiste. Pourquoi ça marche ?

1- Parce que c’est Covid friendly

Ce dispositif a été mis en place par la Ville de Menton fin février. L’objectif : rendre la route du bord de mer accessible uniquement aux piétons pour qu’ils puissent disposer de plus d’espace et avoir plus de facilité à se balader en respectant les gestes et distances barrières. Et ce, pour ceux qui se trouvaient alors dans le périmètre autorisé, et dans le respect de la limite de temps en vigueur à ce moment-là. Un dispositif d’abord fustigé par d’autres villes... qui l’ont finalement adopté les semaines suivantes. Menton l’avait pérennisé en avril : le bord de mer serait piéton tous les week-ends jusqu’à la fin du confinement. Finalement, la Ville va au-delà et profite des animations de la journée « Tous à vélo » pour réitérer l’expérience ce week-end. Aujourd’hui, même si la vaccination sur le secteur a bien avancé, la prudence reste de mise, et cette balade reste « secure » : Si les gens sont les uns sur les autres, c’est qu’ils l’ont choisi...

2- Parce que c’est devenu une habitude

Le dispositif, n’a, depuis sa mise en place en février, pas été interrompu. Avec déjà plus d’une dizaine de week-ends piétons sur la promenade du Soleil depuis le mois de février.

Un dispositif qui a drainé de plus en plus de monde au fil des assouplissements des mesures sanitaires d’urgence. C’est devenu la balade habituelle du tout Menton... Du moins tant que le soleil n’y tapera pas trop fort...

3- Parce que c’est le spot des familles

On peut y pratiquer le vélo la trottinette, mais aussi rouler avec les traditionnels Petits chevaux du bastion, etc... Les espaces sont larges, le lieu est propice à la flânerie, aux discussions en famille tout en marchant. La plage est à portée de serviette pour s’y installer et regarder, les jours de vent, les kite-surfeurs et les surfeurs. (Oui il y en a, Menton est un des meilleurs spots azuréens). Et il y a même un regain avec l’ouverture des terrasses dont les chaises tendent leurs accoudoirs à ceux qui voudraient faire une pause dans leur promenade. Le tout sans le moindre échappement de voiture...

4- Parce qu’on y trouve des activités « bien-être »

Et pour ajouter à la sensation de liberté, à l’occasion des week-ends piétons, Yoga, Feldenkrais (approche corporelle holistique basée sur la prise de conscience par le mouvement et l’intégration fonctionnelle) et sophrologie sont proposés dans les jardins Elisée Reclus, en bordure de la promenade du Soleil, pour faire découvrir aux Mentonnais les techniques en lien avec le mieux-être.

C’est le cas aujourd’hui encore. À 10 h, ce sera yoga, avec le centre yoga précision Menton (rens. au 06.74.50.60.57.) ; à 15 h, séance de Feldenkrais avec Katie Martin (rens. au 06.68.18.97.70.).

Des séances de Sophrologie toutes les heures sont aussi proposées par Sophrocenter (rens. au 06.43.56.80.07.).

Bref. De quoi déconnecter à deux pas de chez soi.