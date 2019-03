Roquebrune-Cap-Martin Basket et la ligue PACA ont eu le privilège d’organiser, le week-end précédent au gymnase Valgelata-Fasiolo, la finale régionale du challenge Benjamin (e) s (catégorie U13). Celui-ci comportait quatre épreuves individuelles composées de tirs en course, à mi-distance, de dribbles, ainsi que d’un atelier vitesse et dextérité.

Les deux vainqueurs, Elena Marongiu et Yliann Leal Toribio, participeront à la finale nationale lors du week-end de la Coupe de France à l’AccorHôtels Aréna de Paris le 11 mai. Ils ont été félicités par Ghislain Poulain, adjoint au sport, Jean-Pierre Bruyere, président de la Ligue PACA. Cette étape a été suivie d’un tournoi 3X3, organisé par Anthony Christophe, représentant la FFBB.