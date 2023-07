Jumping international de Monte-Carlo: le bien-être du cheval, une priorité en Principauté

Ils leur consacrent leur vie. Aux petits soins dans le moindre détail, les grooms entretiennent une relation quasi fusionnelle avec leur cheval. Pièce maîtresse de l’écurie, ils se préoccupent au quotidien de son bien-être. Sa bonne santé mentale et physique s’avère être le fil rouge de chaque journée passée auprès de lui, qu’il soit en compétition, en voyage ou à la maison. « La vie du groom passe toujours, sauf circonstances exceptionnelles, après celle du cheval. » Patrick est responsable des écuries au Longines Global Champions Tour. Présent à Monaco jusqu’à samedi soir, il les fréquente au quotidien et ne le sait que trop bien : ces jeunes valets d’écurie en livrée font tout ce qui est en leur pouvoir pour que le cheval soit au top de sa forme, tout particulièrement lorsqu’il se trouve en compétition. Comme les équipes chargées de la logistique, qui y veillent à leurs côtés.

Cinq vétérinaires

Ne venez donc pas leur dire qu’ici, dans l’un des plus beaux décors du circuit Longines Global Champions Tour, les chevaux pourraient être malmenés pour la simple raison qu’ils participent à un concours, à une épreuve ou à un Grand Prix. Et que leur bien-être ne serait pas respecté. Il s’agirait de porter une vision étriquée du milieu, et méconnaître le travail réalisé par les grooms et toute l’organisation qui gravite autour. « Le cheval est au cœur de la préoccupation de tous. »

Du départ de la maison à l’arrivée sur la compétition, en passant par le voyage, il ne se passe pas une heure sans que l’on ne s’inquiète du cheval. En première ligne, les grooms qui managent tout pour eux. Ils les conduisent en compétition, au volant d’un immense camion dans lequel ils vivent et ne les quittent jamais (lire ci-dessous). « La plupart du temps, ils mangent après que le cheval a mangé. Ils se calent sur lui », poursuit Patrick. Tout cela paraît bien naturel à Tristan et Tamales. Grooms respectivement pour une écurie irlandaise et belge, les deux jeunes gens insistent sur la manière dont ils s’organisent pour faire voyager leur cheval. « Nos chevaux sont toujours très heureux de partir. La plupart du temps, leurs oreilles pointent signe de contentement. Parfois, ils ont même hâte ! Ils aiment la compétition. Pour eux, nous privilégions le voyage de nuit pour que leur rythme soit le moins perturbé et éviter le trafic, le pire pour eux. Chaque arrêt leur est consacré. » Manger, boire, faire ses besoins. « Nous savons aussi de suite si le cheval va bien ou non et nous réagissons aussitôt. » Venant de Belgique, la Brésilienne Tamales n’hésite jamais lors de long trajet à faire une halte d’une nuit à Dijon.

Un voyage de nuit

À leur arrivée, tout est fait pour que le camion n’attende pas. « Et que le cheval puisse sortir aussitôt. Pour que ces arrivées puissent se faire sans attendre, nous les anticipons grâce à une application Borg Events et nous prenons en compte la caractéristique du cheval », reprend Patrick. Aux côtés des grooms, c’est aussi toute une équipe qui prend soin du cheval. « Ici il y a cinq vétérinaires pour 230 compétiteurs. Le ratio est très important. »

Un matériel impressionnant est également mis à disposition. « Les chevaux prennent des douches régulièrement. Nous les massons quand nécessaire. Nous les connaissons très bien, nous savons s’ils ont besoin de se reposer ou de marcher. Nous ne les forçons à rien et sommes à leur écoute », terminent Tristan et Tamales. « Et s’il n’est pas à 100 % de ses capacités, conclut Patrick, c’est qu’il y a un manque de travail sur son bien-être. Ce qui n’est envisageable pour personne. » La performance en dépend aussi.