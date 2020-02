Organisé par la chanteuse d’opéra et ambassadrice de l’UNicef, Delia Grace Noble, le grand bal des princes et des princesses qui s’est tenu le soir de la Saint Valentin a réuni 150 convives à la Salle Empire. Promis comme « la soirée la plus romantique au monde », l’événement a commencé par un accueil spectaculaire devant l’Hôtel de Paris par la fanfare de cavalerie des Hussards d’Altkirch, avec le répertoire traditionnel de la cavalerie française qui a servi les deux empires et toutes les républiques.

Les invités ont ensuite profité de performances artistiques diverses jusqu’à un hommage à l’élégance et à la mémoire de la princesse Grace.