Le Bal de la Rose aux couleurs de l'Inde ce samedi soir à Monaco, une idée originale signée Christian Louboutin

Sans craindre une annulation pour cause de grève, et sans besoin de visa, il suffit de faire un pas dans le hall du Sporting d’été pour s’offrir sans jet lag, un voyage jusqu’en Inde. La promesse d’un déluge de couleurs est tenue afin de figurer le thème Bollywood choisi cette année pour parer le traditionnel Bal de la Rose qui se déroule, ce soir, à la Salle des Étoiles.

La princesse de Hanovre à la tête de cette manifestation caritative au profit de la Fondation Princesse Grace a - comme l’an passé - sollicité son ami le créateur Christian Louboutin pour imaginer et mettre en scène ce thème.

Exploité dès l’entrée où les convives ce soir auront l’impression de traverser un plateau de tournage de film pour accéder jusqu’à la salle. Et y découvrir un gigantesque décor en carton-pâte sur les murs (Bollywood étant une Mecque de cinéma) qui reprend le paysage architectural d’une ville indienne idéalisée, où s’installeront 800 convives pour un dîner et un spectacle.

"Transformer la salle nous amuse beaucoup"

"Ce qui nous amuse beaucoup avec la princesse de Hanovre, c’est de transformer cette Salle des Étoiles où les habitués retrouvent toujours le même décor pour les dépayser et de leur faire vivre un Sporting différent, chaque année", glisse dans un sourire, Françoise Dumas. Organisatrice des événements les plus chics de la capitale depuis des décennies, elle épaule à nouveau la princesse Caroline pour leur 28e bal en commun, avec la collaboration des équipes de François Marcadet.

L’édition 2023 marque un retour à la normale dans l’organisation et dans la date. Alors que l’édition 2022 s’était déroulée en juillet. "C’était exceptionnel car en mars dernier, nous étions encore inquiets sur les possibilités d’avoir 800 personnes dans cette salle avec la pandémie et comme il se trouvait que Christian Louboutin ouvrait son exposition au Grimaldi Forum en juillet, cela avait un sens. Mais la princesse de Hanovre, comme la SBM, tenaient vraiment à ce que le Bal de la Rose soit l’ouverture de la saison, à sa date traditionnelle", rappelle Françoise Dumas.

Deux bals à six mois d’intervalle, le court delta a été facilité en proposant cette année, le thème imaginé pour 2020 alors que le bal n’avait pas pu avoir lieu au début de la pandémie. Les décors et le scénario étaient déjà prêts… et patientaient depuis trois ans!

"Christian Louboutin a imaginé un vrai scénario pour le spectacle. Il raconte l’histoire d’une jeune femme baptisée Beauty incarnée par Narmada Madavane, une Miss India franco-indienne. Elle est invitée au Bal de la Rose, mais n’a pas la bonne tenue. Elle s’évanouit et seule une chose merveilleuse pourra la réveiller. Arrive alors un ange avec une paire de chaussures".

Mika pour le final

L’histoire haute en couleurs, digne d’un soap bollywoodien, sera ponctuée par une performance de Jeremy-Loup Quer, premier danseur de l’Opéra de Paris qui incarnera l’idole dorée de La Bayadère. Des troupes de danseurs indiens assureront ensuite le show jusqu’à l’apparition du chanteur Mika pour le final du spectacle dont une répétition générale avait lieu hier soir.

"Mais nous travaillerons jusqu’à la dernière minute", précise Françoise Dumas dont les équipes ont pris possession des lieux lundi pour commencer le montage de cette soirée hors normes.

La thématique de l’an prochain pour l’heure, n’est pas encore définie. Elle le sera à l’automne. "Cela commence toujours par un titre et un thème que nous soumettons à la princesse de Hanovre, pour son accord. À partir de là, avec Christian Louboutin, nous commençons à construire l’histoire".