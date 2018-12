Le 6e "Marché du Monde" de retour à Beausoleil ce week-end

Ce marché gastronomique, proposé par une trentaine de producteurs, est organisé par l’Association Beausoleilloise des «Amis d’Alba», sous l’égide de la Ville et de son Comité de jumelage.

Produits gourmands…

À travers les stands, une grande variété de mets de qualité est proposée: de l’incontournable truffe blanche d’Alba et ses produits dérivés, aux traditionnels foies gras, vins et vins bio, caviar, tarama, champagne, champignons, fromages, charcuteries, biscuits, risottos, gâteaux, agrumes de Menton, safran, confitures, ainsi que des noisettes du Piémont.

"Vous trouverez de quoi gâter toute la famille pour les fêtes de fin d’année grâce aux prestigieux produits proposés par nos amis producteurs d’Italie et de France. C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que nous serons heureux d’accueillir les visiteurs", annonce le président de l’ABAA et du Comité de jumelage, Serge Dervieux.

... Et stands d’artisans

Autour des produits de la table, tout le savoir-faire des artisans sera également mis à l’honneur avec des articles en cuir faits main, des sculptures sur bois mais aussi des savons naturels… Idéal pour faire le plein d’idées cadeaux en cette période de fêtes.





Savoir +

Samedi 15 décembre de 9 h à 17 h et dimanche 16 décembre de 9 h à 14 h.

Boulevard de la République/Rue du Marché.

Renseignements au 04.93.78.01.55