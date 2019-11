Le 5e gala en faveur de l'amitié Monaco-Brésil fête les 90 ans de la naissance de la princesse Grace

"Très touché par ce geste", le prince Albert II a remercié l’assistance "de contribuer à ce bel hommage qui est rendu à ma mère ce soir", concluant: "J’espère qu’à travers cette soirée sa générosité sera toujours dans nos cœurs et nos esprits".

Cinq des plus grands chefs du monde (Franck Cerutti/Hôtel de Paris, Mauro Colagreco/Mirazur, Christope Cussac pour Joël Robuchon/Hôtel Métropole, Joachim Koerper, Eleven Lisbonne et Marcel Ravin/MC Blue Bay) ont ensuite sublimé l’art culinaire avec des ingrédients non sans lien avec les goûts de la princesse Grace.

Une soirée conclue par la vente aux enchères d’un stylo Montblanc de la collection Princesse-Grace, d’une lithographie signée de la main de Grace Kelly et du Prince issue de la collection princière, et un portrait sur bois peint de la princesse réalisé par l’artiste brésilien Marcos Marin et également signé par le souverain.

Vente dont les fruits seront intégralement reversés à la Fondation Princesse Grace Monaco qui apporte annuellement une aide directe non seulement à des actions humanitaires au profit des enfants mais aussi à des projets culturels à destination des étudiants.