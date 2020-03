Le 4e Salon International de l'Automobile de Monaco ouvre ses portes ce jeudi sur le quai Albert-1er

Le quatrième Salon International de l’Automobile de Monaco (SIAM) ouvrira ses portes aux visiteurs dès demain, le long du quai Albert-1er. Cette année encore, plus de 70 exposants seront présents pour vous faire découvrir des véhicules d’exception. Pour cette édition 2020, c’est autour des thèmes de l’électrique, l’hybride et des nouvelles énergies que le salon sera centré.

"C’est le souhait du prince Albert II de mettre l’accent sur les véhicules non polluants et également un engagement personnel. L’écologie est un sujet principal du salon depuis toujours et aujourd’hui il y a plus de produits à mettre en valeur c’est une bonne chose", avance le président du SIAM, Nicolas Hesse.

Organisé dans de grandes structures transparentes sur le port, avec vue sur les yachts et la mer, le salon permettra aux visiteurs de découvrir les dernières nouveautés automobiles et de mobilité et éventuellement de repartir au volant de leur nouvelle voiture !

Quatre jours

de découverte

De nombreuses animations seront organisées tout au long des quatre jours d’ouverture du SIAM au public. Vous attendent notamment, des essais de véhicules sur route ou encore des simulateurs de course avec un concours de e-sport organisé par Virtual Speed. Les enfants pourront aussi découvrir des modèles réduits des modèles exposés. Le Salon sera aussi l’occasion de voir les gammes des constructeurs (en particulier électriques ou hybrides) parmi lesquelles Porsche, Lamborghini, Audi, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Bentley et tant d’autres.

Interrogé sur les risques d’annulation du SIAM, dans le contexte du coronavirus, Nicolas Hesse répond : "On a eu peur de l’annulation du salon bien sûr. On a suivi attentivement les consignes du gouvernement pour savoir quelles allaient être les attitudes à adopter. C’est un soulagement qu’il se tienne car il y a beaucoup d’attentes de la part des exposants et des visiteurs. Cet événement peut faire du bien dans un moment de psychose générale."